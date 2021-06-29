Прага не сможет вернуть себе часть городского парка Стромовка, где расположено российское посольство

Часть земельного участка в пражском парке Стромовка, которая по мнению администрации Праги 7 необоснованно занята российским посольством, не может быть возвращена столице. В 1972 году дипломатическая служба передала землю тогдашнему советскому посольству в постоянное бесплатное пользование. Постройки на земле принадлежат Российской Федерации, которая их купила.

Власти Праги в апреле этого года потребовали от России вернуть часть городского парка Стромовка, которую занимает сейчас российское посольство в столице Чехии. Городской совет призвал правительство Чешской Республики провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 г. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться, написал в Твиттер глава администрации Праги 7 Ян Чижински.

В своем письме МИД заявляет, что земельный участок принадлежит Чешской Республике, а чешская дипломатическая служба (DS) имеет право управлять им. Однако ранее земля была передана Советскому Союзу. «В 1972 году DS по контракту передала землю в постоянное бесплатное пользование тогдашнему советскому посольству на основании постановления правительства Чехословацкой Социалистической Республики от 17 сентября 1970 года», — говорится в письме МИД. На участке в полгектара расположено несколько построек, которые используются посольством России. Согласно письму, участок принадлежит Российской Федерации, которая купила его исправно.

В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами, по мнению МИД, невозможно выполнить требования муниципалитета и городского округа без нарушения основных принципов международного права. Принятое ранее решение остается в силе, поскольку было основано на решении правительства Чехословацкой Социалистической Республики.

Что касается соглашения, то в МИД считают маловероятной возможность переговоров с Россией о добровольном возвращении земли в нынешней ситуации. Запрос из Праги поступил в то время, когда Чехия объявила о подозрениях в причастности российских агентов к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Чехия и Россия изгнали десятки дипломатов из стран и других сотрудников своих посольств.

Источник: ceskatelevize.cz

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