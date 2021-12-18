В Чехии прошли памятные акции, посвященные 10-летию со дня смерти Вацлава Гавела

Утром 18 декабря в связи с 10-летием со дня смерти Вацлава Гавела ряд политиков и других общественных деятелей почтили память первого президента Чехии. После встречи в кафе «Славия», которое любил Гавел, участники акции возложили цветы к мемориалу у Национального театра.

Фото: ČTK

На встрече присутствовали председатель Сената Милош Выстрчил (ODS), председатель Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова (TOP 09) и многие другие политики и общественные деятели.

Несколько выступавших в кафе «Славия» вспоминали личность Гавела и ценности, за которые он боролся всю свою жизнь. Выстрчил сказал, что мероприятие изначально должно было быть более масштабным и проходить в главном зале Сената, но в связи с эпидемической ситуацией организаторы выбрали иную форму.

Бывшего президента вспомнили и те, кто с ним работал. «Он был человеком, который оказал большое влияние на мою жизнь, и для меня он — личность, которая в значительной степени повлияла на историю всех нас, историю нашей страны», — сказал председатель Конституционного суда Павел Рыхетски.

Сегодня в Чехии проходит ряд мероприятий, посвященных памяти первого президента Чехии. В рамках памятного проекта «10 лет без В. Г.» люди могут посетить выставку, кинопоказы, концерты или принять участие в шествии на Пражский град.

Последний чехословацкий и первый чешский президент стал известен публике в 60-х годах благодаря работе в театре. Вацлав Гавел был одним из ярких представителей диссидентов, а после ноября 1989 года стал ведущим политиком. Он умер 18 декабря 2011 года в возрасте 75 лет в своем коттедже в Трутновской области.

Источник: ceskenoviny.cz