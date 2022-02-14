Мэр Праги Зденек Гржиб летит в Киев, чтобы выразить поддержку украинцам

«Городской совет Праги выражает полную поддержку Украине и Киеву. Украина должна оставаться свободным государством, Киев — свободным городом, а нынешний конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем. Сегодня мы будем озвучим нашу позицию киевлянам и мэру», — написал Гржиб в Twitter.
Он добавил, что поездка была одобрена Министерством внутренних дел, «которое признает его дипломатический вклад».
Гржиб также выразит поддержку Украине в рамках так называемого Пакта Вольных Городов, в который, помимо Праги, входят также Братислава, Будапешт и Варшава. Во встрече также примет участие мэр Варшавы Рафал Тшасковски.
Поездку поддержали не только партии, образующие коалицию в мэрии, но и оппозиционная партия ODS.
Йиржи Поспишил из TOP 09 подчеркнул, что Прага должна быть готова помочь Киеву в случае военного конфликта. Конкретные шаги будут известны после встречи Гржиба с Кличко.
Староста Праги 7 Ян Чижински призвал правительство включить граждан Украины в систему государственного медицинского страхования.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день