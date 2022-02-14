Мэр Праги Зденек Гржиб летит в Киев, чтобы выразить поддержку украинцам

Мэр Праги Зденек Гржиб 14 февраля вылетит в Киев, где встретится с мэром города Виталием Кличко. Он хочет выразить свою поддержку украинцам в период эскалации угрозы военной агрессии России против Украины.

«Городской совет Праги выражает полную поддержку Украине и Киеву. Украина должна оставаться свободным государством, Киев — свободным городом, а нынешний конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем. Сегодня мы будем озвучим нашу позицию киевлянам и мэру», — написал Гржиб в Twitter.

Он добавил, что поездка была одобрена Министерством внутренних дел, «которое признает его дипломатический вклад».

Гржиб также выразит поддержку Украине в рамках так называемого Пакта Вольных Городов, в который, помимо Праги, входят также Братислава, Будапешт и Варшава. Во встрече также примет участие мэр Варшавы Рафал Тшасковски.

Поездку поддержали не только партии, образующие коалицию в мэрии, но и оппозиционная партия ODS.

Йиржи Поспишил из TOP 09 подчеркнул, что Прага должна быть готова помочь Киеву в случае военного конфликта. Конкретные шаги будут известны после встречи Гржиба с Кличко.

Староста Праги 7 Ян Чижински призвал правительство включить граждан Украины в систему государственного медицинского страхования.

Источник: novinky.cz

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