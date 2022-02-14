Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.5
USD
21.67
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 9 °C
Мэр Праги Зденек Гржиб летит в Киев, чтобы выразить поддержку украинцам

Мэр Праги Зденек Гржиб летит в Киев, чтобы выразить поддержку украинцам

420on.cz 167
Мэр Праги Зденек Гржиб 14 февраля вылетит в Киев, где встретится с мэром города Виталием Кличко. Он хочет выразить свою поддержку украинцам в период эскалации угрозы военной агрессии России против Украины.
Мэр Праги Зденек Гржиб летит в Киев, чтобы выразить поддержку украинцам

«Городской совет Праги выражает полную поддержку Украине и Киеву. Украина должна оставаться свободным государством, Киев — свободным городом, а нынешний конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем. Сегодня мы будем озвучим нашу позицию киевлянам и мэру», — написал Гржиб в Twitter.

Он добавил, что поездка была одобрена Министерством внутренних дел, «которое признает его дипломатический вклад».

Гржиб также выразит поддержку Украине в рамках так называемого Пакта Вольных Городов, в который, помимо Праги, входят также Братислава, Будапешт и Варшава. Во встрече также примет участие мэр Варшавы Рафал Тшасковски.

Поездку поддержали не только партии, образующие коалицию в мэрии, но и оппозиционная партия ODS.

Йиржи Поспишил из TOP 09 подчеркнул, что Прага должна быть готова помочь Киеву в случае военного конфликта. Конкретные шаги будут известны после встречи Гржиба с Кличко.

Староста  Праги 7 Ян Чижински призвал правительство включить граждан Украины в систему государственного медицинского страхования.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
украинцы События на Украине Украина Чехия Прага Россия политика
Читайте
по теме 
Как во время холодной войны. Посол Украины поблагодарил чешских хоккеистов за победу над русскими
14.02.2022 12:50 Политика
Как во время холодной войны. Посол Украины поблагодарил чешских хоккеистов за победу над русскими
456
ČSA отменит несколько рейсов в Киев
13.02.2022 19:03 Политика
ČSA отменит несколько рейсов в Киев
2386
Русскоязычный «банкир» атаковал русских и украинцев, проживающих в Чехии
28.01.2022 15:16 Общество
Русскоязычный «банкир» атаковал русских и украинцев, проживающих в Чехии
9515
Чехия подарит Украине 4000 артиллерийских снарядов
26.01.2022 19:04 Политика
Чехия подарит Украине 4000 артиллерийских снарядов
2252
Последние новости:
14
февраля
Образование в Чехии: как преодолеть языковой барьер и заговорить по-чешски
14.02.2022 14:11 Общество
Образование в Чехии: как преодолеть языковой барьер и заговорить по-чешски
173
За год вор-карманник из Остравы украл 300000 крон
14.02.2022 13:49 Общество
За год вор-карманник из Остравы украл 300000 крон
168
Как во время холодной войны. Посол Украины поблагодарил чешских хоккеистов за победу над русскими
14.02.2022 12:50 Политика
Как во время холодной войны. Посол Украины поблагодарил чешских хоккеистов за победу над русскими
456
Инфляция в Чехии в январе бьет рекорды
14.02.2022 10:28 Экономика
Инфляция в Чехии в январе бьет рекорды
1142
13
февраля
ČSA отменит несколько рейсов в Киев
13.02.2022 19:03 Политика
ČSA отменит несколько рейсов в Киев
2386
В Опаве из-за утечки газа погибли мать с десятилетней дочерью и ее партнер
13.02.2022 08:24 Общество
В Опаве из-за утечки газа погибли мать с десятилетней дочерью и ее партнер
1463
12
февраля
МИД предостерегает граждан Чехии от поездок в Украину и Беларусь
12.02.2022 15:45 Экономика
МИД предостерегает граждан Чехии от поездок в Украину и Беларусь
3159
В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022
12.02.2022 14:02 Экономика
В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022
1165
Администрация Праги выбрала компанию для ремонта Баррандовского моста
12.02.2022 09:41 Экономика
Администрация Праги выбрала компанию для ремонта Баррандовского моста
980
Со следующей недели в Чехии могут отменить карантин
12.02.2022 08:46 Коронавирус
Со следующей недели в Чехии могут отменить карантин
4302


Мобильная версия