Премьер-министр Чехии: ситуация серьезная, в Европе есть угроза войны

Премьер-министр Чехии Петр Фиала высоко оценил единство Европейского Союза и его укрепившиеся связи с НАТО. Однако он опасается, что с каждым днем ​​Европа все ближе к нападению России на Украину.

Выступая на чешском телевидении, премьер-министр и председатель партии ODS Петр Фиала заявил, что военное нападение России на Украину становится все более вероятным. Премьер убежден, что российский режим Владимира Путина ищет повод для нападения на Украину.

«Не буду называть вероятность в процентах, но ситуация с каждым днем ​​все серьезнее. Европа находится в одном шаге от войны, которая еще недавно была чем-то невообразимым. Дело уже не только в нагнетании напряженности, а в прямом употреблении слова «война». Российская армия готова к наступлению у границ Украины с технической и организационной точки зрения», — заявил Фиала.

По словам Фиалы, попытки Запад урегулировать ситуацию дипломатическим путем не приносят результата, вероятно потому, что Россия сама этого не хочет

«Если мы можем что-то сделать, чтобы предотвратить войну, давайте сделаем это. Мы должны быть активными, это в интересах нашей безопасности. Ведь украинская граница всего в 300 километрах от нашей границы, а это очень близко», — добавил глава кабмина.

Источник: seznamzpravy.cz

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