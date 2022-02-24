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Демонстрация на Вацлавской площади в поддержку Украины: «Больно, что мы не можем быть там!»

Демонстрация на Вацлавской площади в поддержку Украины: «Больно, что мы не можем быть там!»

420on.cz 714
Новость о вторжении российских войск на Украину с раннего утра резонирует в мировых СМИ. Люди по всей Чехии и чешские политики начали выражать свое несогласие с ситуацией в Украине. Вечером 24 февраля на Вацлавской площади прошел митинг под названием «Прага поддерживает Украину!».
Демонстрация на Вацлавской площади в поддержку Украины: «Больно, что мы не можем быть там!»

Митинг был организован украинским и чешским сообществами при поддержке движения Milionu chvilek pro demokracii.

На Вацлавской площади собрались все, кто осуждает российское вторжение и выражает поддержку украинцам. «Нам больно, что мы не можем помогать на родине. Мы стараемся помочь хотя бы тем, что будем рассказывать, что там происходит», — заявили организаторы в самом начале мероприятия.

Демонстранты держали в руках транспаранты «Путин перед международным трибуналом», «Stop Putin's crime или Украину мы не отдадим, Иван». Они также привезли украинские, чешские и словацкие флаги. В мероприятии в основном участвует молодежь, в том числе украинцы. 

Мэр Зденек Гржиб выступил на Вацлавской площади. Он заявил, что городской совет Праги выделит 10 миллионов крон на помощь украинцам. «Приветствую пражан и всех участников разных национальностей. Я рад, что нас здесь так много и нам не безразлична судьба страны, которая находится у наших границ. Россия напала на суверенное государство Украина», — сказал Гржиб. 

Источник: blesk.cz

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Темы
демонстрация митинг Чехия Прага украинцы Украина События на Украине Россия война
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