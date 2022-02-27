Правительство Чехии передаст Украине оружие еще на 400 млн крон

​В воскресенье правительство Чехии согласовало отправку в Украину оружия стоимостью около 400 миллионов крон. О каком именно оружии идет речь, правительство уточнять не намерено. Ранее Чехия отправила в Украину артиллерийские снаряды, пистолеты, винтовки и пулеметы на 188 миллионов крон.

Даже министр обороны Яна Чернохова не захотела уточнить, какое это будет оружие. «Стоимость составит 400 миллионов крон. Это не легкая военная техника», — добавила она.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что гражданам страны придется пойти на определенные жертвы. «Нам придется ограничить себя ради безопасности и будущего. В Европе разразилась война», — заявил Фиала на пресс-конференции.

Решение о поставке оружия в Украину было принято после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это был разговор с человеком, который воюет и стоит во главе вооруженных сил. Он попросил у меня конкретное вооружение и военную технику. Я предпринял все необходимые шаги, чтобы предоставить ему то, что он просит», — сказал премьер-министр.

Министр внутренних дел Вит Ракушан сообщил, что на сегодняшней встрече министров внутренних дел ЕС в Брюсселе будет предложено приостановить выдачу шенгенских виз гражданам России. По его словам, это официальная позиция Чехии.

Чехия уже не выдает новые визы россиянам, проживающим за пределами Чехии. Это правило не касается тех российских граждан, которые находятся в Чехии.

По его словам, непосредственно Чехии конфликт не угрожает благодаря ее членству в Североатлантическом альянсе. «Путин прямо сказал, что он хотел бы вернуться к мировому порядку 1990-х годов, то есть до вступления Чехии в НАТО. Это все так опасно. Мы можем только благодарить судьбу, удачу, правильное решение наших предшественников стать членами НАТО. Это защищает нас», — сказал Фиала.

Президент Украины Зеленский призвал мировую общественность и иностранцев приехать воевать в Украину в качестве легионеров. Но Фиала отказался напрямую поддержать призыв. «Идти воевать уголовный кодекс не позволяет. Закон есть закон. Как премьер-министр, я не буду призывать к этому. Если вы хотите помочь, присоединяйтесь к гуманитарным организациям. Наше правительство предоставляет оружие и всю помощь, которую мы можем», — сказал он в воскресенье.

По словам Фиалы, Чехия должна подготовиться к тому, что Россия прекратит поставки газа в Европу. «Но не будем сильно пугаться, может быть сокращение поставок и изменение цен», — добавил он.

Источник: seznamzpravy.cz