«Россияне — НЕ Путин». В Чехии идет сбор подписей против ненависти к россиянам

«Давайте не позволим истории повториться; как мы сегодня не ассоциируем Гитлера с немцами, давайте не будем ассоциировать Путина с русскими», — говорится в петиции.

В петиции написано следующее:

«То, что происходит, непостижимо: это бесчеловечно и причиняет боль простым людям. Все, пожалуйста, помните, РОССИЯНЕ — НЕ ПУТИН».

«Народ ни в чем не виноват... мы поддерживаем украинцев, помогаем им, но забываем, что миллионы россиян страдают от того, что делает Путин. У них нет голоса, у них нет поддержки, у них нет уверенности в завтрашнем дне — их ненавидят все. Россиянам, кто выступает против правительства, грозит 20 лет тюрьмы.

Жертвы режима пытаются уехать из России в Чехию, где не смогут получить вид на жительство. Мои коллеги, замечательные люди, боятся того, что будет завтра. Они надеются только на то, что смогут покинуть страну: они чувствуют себя виноватыми, и недостойными, но это вина не их!

Пожалуйста, поймите, что россияне — жертвы обстоятельств, давайте поможем тем, кто хочет покинуть страну, вместо того, чтобы демонстрировать, что Запад против них. Давайте не позволим истории повториться; как мы сегодня не ассоциируем Гитлера с немцами, давайте не будем ассоциировать Путина с русскими. Будьте людьми и примите тех, кто страдает — и россиян, и украинцев».

Источник: change.org

Изображение: fourals.com