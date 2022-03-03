Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.69
USD
23.18
RUB
0.22
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 6 °C
«Не хотим наживаться на чужом горе». Отели Праги поселят украинцев бесплатно

«Не хотим наживаться на чужом горе». Отели Праги поселят украинцев бесплатно

anastasiia_kn 127
Плата будет всего 50 крон за ночь. Это решение распространяется на проживание в период с 25 февраля до конца марта и действует на отели, которые находятся в ведении муниципалитета Праги.
«Не хотим наживаться на чужом горе». Отели Праги поселят украинцев бесплатно

Гражданам Украины, которым пришлось экстренно снять жилье в пражском отеле, не придется платить за жилье. Все, что нужно сделать, это подтвердить свою личность проездным документом. Так решила пражская мэрия, распоряжение которой действует до конца марта. Кроме того, некоторые пражские отели предлагают бесплатное размещение людям, спасающимся от войны.

 

Заместитель мэра по финансам и бюджету Павел Вихнанек заявил, что Прага не собирается наживаться на чужой беде.Он также поблагодарил те отели, которые участвуют в акции помощи.

 

Стоимость будет всего 50 крон за ночь. Это решение распространяется на проживание в период с 25 февраля до конца марта и действует на отели, которые находится в ведении муниципалитета Праги. Гостевые дома и хостелы устанавливают собственные цены. 


Источник: praha.eu

Рассказать всем:
Темы
Украина Прага Чехия война
Читайте
по теме 
How to Help Ukraine from CR: Money, Housing, Transportation
03.03.2022 11:35 Политика
How to Help Ukraine from CR: Money, Housing, Transportation
447
Запущены новые поезда RegioJet из Украины в Прагу
03.03.2022 11:31 Политика
Запущены новые поезда RegioJet из Украины в Прагу
582
Три года тюрьмы грозит жителю Чехии за поддержку вторжения России в Украину
03.03.2022 10:19 Общество
Три года тюрьмы грозит жителю Чехии за поддержку вторжения России в Украину
2636
3 марта в Праге пройдет Фестиваль Kultura pro Ukrajinu
03.03.2022 09:16 Культура
3 марта в Праге пройдет Фестиваль Kultura pro Ukrajinu
460
Последние новости:
03
марта
Первые чешские студенты вернулись из России
03.03.2022 14:39 Политика
Первые чешские студенты вернулись из России
648
В Чехии 25 тысяч беженцев из Украины, в Польше — 500 тысяч
03.03.2022 14:22 Общество
В Чехии 25 тысяч беженцев из Украины, в Польше — 500 тысяч
392
«Россияне — НЕ Путин». В Чехии идет сбор подписей против ненависти к россиянам
03.03.2022 13:48 Политика
«Россияне — НЕ Путин». В Чехии идет сбор подписей против ненависти к россиянам
1403
How to Help Ukraine from CR: Money, Housing, Transportation
03.03.2022 11:35 Политика
How to Help Ukraine from CR: Money, Housing, Transportation
447
Запущены новые поезда RegioJet из Украины в Прагу
03.03.2022 11:31 Политика
Запущены новые поезда RegioJet из Украины в Прагу
582
Безработица в Чехии в январе составила 2,3%
03.03.2022 11:30 Экономика
Безработица в Чехии в январе составила 2,3%
219
Три года тюрьмы грозит жителю Чехии за поддержку вторжения России в Украину
03.03.2022 10:19 Общество
Три года тюрьмы грозит жителю Чехии за поддержку вторжения России в Украину
2636
3 марта в Праге пройдет Фестиваль Kultura pro Ukrajinu
03.03.2022 09:16 Культура
3 марта в Праге пройдет Фестиваль Kultura pro Ukrajinu
460
В Чехии теперь будут отмечать День ухода советских войск
03.03.2022 08:52 Политика
В Чехии теперь будут отмечать День ухода советских войск
1067
02
марта
4 марта в Чехии будет введено чрезвычайное положение
02.03.2022 19:33 Политика
4 марта в Чехии будет введено чрезвычайное положение
5427


Мобильная версия