«Не хотим наживаться на чужом горе». Отели Праги поселят украинцев бесплатно

Плата будет всего 50 крон за ночь. Это решение распространяется на проживание в период с 25 февраля до конца марта и действует на отели, которые находятся в ведении муниципалитета Праги.

Гражданам Украины, которым пришлось экстренно снять жилье в пражском отеле, не придется платить за жилье. Все, что нужно сделать, это подтвердить свою личность проездным документом. Так решила пражская мэрия, распоряжение которой действует до конца марта. Кроме того, некоторые пражские отели предлагают бесплатное размещение людям, спасающимся от войны.

Заместитель мэра по финансам и бюджету Павел Вихнанек заявил, что Прага не собирается наживаться на чужой беде.Он также поблагодарил те отели, которые участвуют в акции помощи.

Стоимость будет всего 50 крон за ночь. Это решение распространяется на проживание в период с 25 февраля до конца марта и действует на отели, которые находится в ведении муниципалитета Праги. Гостевые дома и хостелы устанавливают собственные цены.



Источник: praha.eu