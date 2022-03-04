В Праге состоится прямой эфир с президентом Украины

Онлайн-вещание из Киева сегодня в 18:00 на Вацлавской площади.

Акция «Мы все вместе с Украиной» пройдет не только на Вацлавской площади в Праге, но и на площадях Франкфурта, Парижа, Братиславы, Лиона, Тбилиси, Вильнюса или Вены и других городов. Посмотреть прямую трансляцию можно будет также на Facebook. Информация о программе еще дополняется.

Мероприятие организовано в содействии с организациями Milion chvilek pro demokracii, Stojíme za Ukrajinou и Pulse of Europe - Czech Republic.

Вот что говорится на странице мероприятия:

«Путин втянул Украину в войну. Каждый день напрасно гибнут солдаты, мирные жители и дети. Но украинцы не сдаются. Напротив! Каждый день они проявляют огромную храбрость и решимость, сражаясь и защищая не только свою страну, но и всю Европу.

Давайте сейчас придадим им сил. [...] Приезжайте на Вацлавак (прим. ред — Вацлавскую площадь), чтобы услышать его обращение из осажденного Киева. Придите и покажите ему и гражданам Украины, что вы есть. [...] Что за ними стоит вся Европа!»

Источник: Facebook Events

Источник изображения: m.day.kyiv.ua