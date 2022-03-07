В Пражском центре для беженцев не хватает мест. Новоприбывших везут в другие города

Пражский центр, который также обслуживает Среднечешский край, с начала боевых действий принял в общей сложности 8567 беженцев.

Большинство беженцев из Украины направляются в Прагу или Среднечешский край. Пражский центр, который также обслуживает Среднечешский край, с начала боевых действий принял в общей сложности 8567 беженцев.

Часть беженцов из Праги начали регистрировать в Градец-Кралове, чтобы разгрузить пражский центр.

Пожарный автобус из Градец-Кралове

В воскресенье в Прагу отправился автобус пожарной команды Градец-Кралове, который забрал из Праги часть украинцев и отвез их в Градец Кралове для регистрации. «В основном это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на центр Праги», — сказала Мартина Гетцова,

По словам пресс-секретаря пожарной команды Градец-Кралове в их городе сейчас нет проблем с регистрацией:

«Сейчас, когда мы работаем в режиме 24 часа — 7 дней в неделю, мы уже можем регистрировать всех граждан Украины, которые к нам обращаются», — добавила Гетцова.

Источник: prazska.drbna.cz