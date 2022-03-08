В Чехии появился загадочный символ «Z»

Изображением больших Z-символов на дорожных чемоданах в Пардубице в своем личном аккаунте в Твиттере поделился пресс-секретарь городской полиции Иржи Сейкора.

«Вокзал #Пардубице сегодня утром. Ничего не говорю… Лучше промолчу…», — прокомментировал он фотографию в Твиттер.

Многие россияне используют символ «Z», чтобы показать поддержку российским войскам, вторгшимся в Украину. Они рисуют его на автомобилях, вывешивают на домах или прикрепляют к одежде. Символ «Z» нанесен на танки и другую военную технику, дислоцированную в Украине. Но никто точно не знает, что это значит. Теперь символ Z стали замечать и в Чехии.

Некоторые люди интерпретируют значение символа «Z» как аббревиатуру „za pobedu“ или слова „Zapad“, сообщил один из пользователей Twitter. «Z», однако, соответствует букве Z только в латинице, в кириллице буква имеет форму З.

«Как бы то ни было, этот символ, появившийся всего несколько дней назад, стал символом новой российской идеологии и идентичности», — добавил пользователь.

Русские обычно смотрят только госканалы, которые интерпретируют войну на Украине как спецоперацию. Говорить о спецоперации как о войне или вторжении в стране запрещено.

Символ «Z» появляется в российском публичном пространстве как противовес лозунгу «Нет войне», используемому российскими противниками вторжения в Украину. Но теперь людям, несогласным с режимом Путина, грозят проблемы с законом и тюремное заключение в России. Норма закона, принятая примерно через неделю после вторжения в Украину, предусматривает штрафы или лишение свободы на срок до 15 лет за распространение ложных или порочащих сведений о российской армии или призывы к антироссийским санкциям.

По новому закону в России уже арестовано 60 человек, пишет оппозиционный портал «Медуза». В одном случае женщина из Красноярска в Сибири была арестована за то, что написала на снегу слова «нет войне». В соцсетях также начало распространяться видео, на котором написанный на снегу пароль уничтожает сотрудник полиции.

6 марта за участие в антивоенных демонстрациях в России было задержано около 4400 человек, сообщает «Медуза». Некоторые из них были избиты полицией.

Источник: novinky.cz

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