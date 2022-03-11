Садовники, дворники или техники. Какую работу предлагает беженцам Прага

«На сегодняшний день у нас четыре сотрудника из Украины. Трое из них находятся в призывном возрасте, но ни один из них еще не получил приказ. Конечно, мы разрешили всем брать оплачиваемый отпуск, если им нужно будет ехать на границу к родственникам», — сказал пресс-секретарь PSAS Радим Мана.
В то же время руководство отобрало около 75 вакансий, которые, по словам представителя PSAS, они готовы сразу предложить прибывающим в город беженцам. Это, например, должности садовников, дворников, уборщиков и сотрудники, сортирующие мусор.
Важно знание чешского
Также предлагает вакансии крупная транспортная компания DPP. Однако в этом случае кандидаты могут столкнуться с препятствиями.
«В DPP есть вакансии, на которые могут быть рассмотрены беженцы. Однако всегда необходимо учитывать квалификационные требования, а также риски, связанные с языковым барьером», — заявила пресс-секретарь DPP Анета Рехкова.
В случае найма беженцев другая городская компания THMP, которая занимается уличным освещением, также должна выдвигать квалификационные и языковые требования. В настоящее время в THMP нет украинцев-беженцев:
«Что касается возможностей трудоустройства для граждан Украины, то у нас есть вакансии. Если квалификация потенциальных кандидатов соответствует и они могут общаться на чешском языке, то мы можем предложить им вакансию», — сказал пресс-секретарь Мартин Дрозд. Беженцы могут работать, например, электриками или сервисными техниками.
Источник: prazska.drbna.cz
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