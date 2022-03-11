Садовники, дворники или техники. Какую работу предлагает беженцам Прага

Компания «Пражские службы» (PSAS) отобрала десятки вакансий, которые могли бы занять украинские беженцы. Это, например, должности садовников или сортировщиков мусора. Если беженцы соответствуют квалификационным и языковым требованиям, то они также могут быть приняты на работу в другие городские компании.

«На сегодняшний день у нас четыре сотрудника из Украины. Трое из них находятся в призывном возрасте, но ни один из них еще не получил приказ. Конечно, мы разрешили всем брать оплачиваемый отпуск, если им нужно будет ехать на границу к родственникам», — сказал пресс-секретарь PSAS Радим Мана.

В то же время руководство отобрало около 75 вакансий, которые, по словам представителя PSAS, они готовы сразу предложить прибывающим в город беженцам. Это, например, должности садовников, дворников, уборщиков и сотрудники, сортирующие мусор.

Важно знание чешского

Также предлагает вакансии крупная транспортная компания DPP. Однако в этом случае кандидаты могут столкнуться с препятствиями.

«В DPP есть вакансии, на которые могут быть рассмотрены беженцы. Однако всегда необходимо учитывать квалификационные требования, а также риски, связанные с языковым барьером», — заявила пресс-секретарь DPP Анета Рехкова.

В случае найма беженцев другая городская компания THMP, которая занимается уличным освещением, также должна выдвигать квалификационные и языковые требования. В настоящее время в THMP нет украинцев-беженцев:

«Что касается возможностей трудоустройства для граждан Украины, то у нас есть вакансии. Если квалификация потенциальных кандидатов соответствует и они могут общаться на чешском языке, то мы можем предложить им вакансию», — сказал пресс-секретарь Мартин Дрозд. Беженцы могут работать, например, электриками или сервисными техниками.



Источник: prazska.drbna.cz

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