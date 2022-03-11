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Садовники, дворники или техники. Какую работу предлагает беженцам Прага

Садовники, дворники или техники. Какую работу предлагает беженцам Прага

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Компания «Пражские службы» (PSAS) отобрала десятки вакансий, которые могли бы занять украинские беженцы. Это, например, должности садовников или сортировщиков мусора. Если беженцы соответствуют квалификационным и языковым требованиям, то они также могут быть приняты на работу в другие городские компании.
Садовники, дворники или техники. Какую работу предлагает беженцам Прага

«На сегодняшний день у нас четыре сотрудника из Украины. Трое из них находятся в призывном возрасте, но ни один из них еще не получил приказ. Конечно, мы разрешили всем брать оплачиваемый отпуск, если им нужно будет ехать на границу к родственникам», — сказал пресс-секретарь PSAS Радим Мана.

В то же время руководство отобрало около 75 вакансий, которые, по словам представителя PSAS, они готовы сразу предложить прибывающим в город беженцам. Это, например, должности садовников, дворников, уборщиков и сотрудники, сортирующие мусор.

Важно знание чешского

Также предлагает вакансии крупная транспортная компания DPP. Однако в этом случае кандидаты могут столкнуться с препятствиями. 

«В DPP есть вакансии, на которые могут быть рассмотрены беженцы. Однако всегда необходимо учитывать квалификационные требования, а также риски, связанные с языковым барьером», — заявила пресс-секретарь DPP Анета Рехкова.

В случае найма беженцев другая городская компания THMP, которая занимается уличным освещением, также должна выдвигать квалификационные и языковые требования. В настоящее время в THMP нет украинцев-беженцев:

«Что касается возможностей трудоустройства для граждан Украины, то у нас есть вакансии. Если квалификация потенциальных кандидатов соответствует и они могут общаться на чешском языке, то мы можем предложить им вакансию», — сказал пресс-секретарь Мартин Дрозд. Беженцы могут работать, например, электриками или сервисными техниками.


Источник: prazska.drbna.cz

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