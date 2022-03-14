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Пражский зоопарк собирает помощь для животных в Украине

Пражский зоопарк собирает помощь для животных в Украине

anastasiia_kn 89
Открыт сбор средств для помощи из Чехии «Мы помогаем им выжить» — пражский зоопарк вместе с другими чешскими и словацкими зоопарками также внесет свой вклад.
Пражский зоопарк собирает помощь для животных в Украине

В поддержке нуждаются украинские зоопарки и питомники в Украине.

Помощь едет через Лодзь в Польше и Львов в Украине. Пражский зоопарк вместе с другими чешскими и словацкими зоопарками также внесет свой вклад, а именно на корма и вещи, приобретенные со специального субсчета сбора «Мы помогаем им выжить».

«Сбор средств в помощь украинским зоопаркам мы организовали в начале недели, предполагая, что они вот-вот понадобятся. Время настало, хотя, конечно, в приоритете остаются защита Украины и помощь беженцам», — сказал Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка. «Я рад, что пятнадцать чешских и словацких зоопарков, а также Чешско-Словацкий UCSZOO также поддержали сбор средств. Кроме того, инициативе финансово помогают Фонд охраны дикой природы Даррелла и Королевское зоологическое общество Шотландии».

Пражский зоопарк был бы очень признателен за распространение информации и каждый внесенный вклад.

 

Источник: praha.eu

 

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Темы
животные зоопарк Чехия Прага Украина финансовая помощь
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