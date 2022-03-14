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За нелегальное трудоустройство украинцев в Чехии грозит штраф до 10 миллионов

За нелегальное трудоустройство украинцев в Чехии грозит штраф до 10 миллионов

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Юречка подчеркнул, что людям, которые хотели бы получить работу в Чехии, посредник не нужен. «Мы сделаем все возможное, чтобы здесь не образовалась серая зона», — сказал он.
За нелегальное трудоустройство украинцев в Чехии грозит штраф до 10 миллионов

«Хочу предостеречь всех тех, кто попытается злоупотребить положением этих людей. Мы сосредоточимся на этом, будем контролировать и строго наказывать», — сказал Юречка.

«Никто не может позволить себе злоупотреблять лишениями этих людей, приехавших сюда из раздираемой войной страны, и эксплуатировать их для какой-то незаконной работы или несправедливого вознаграждения», — добавил вице-премьер.

По его словам, уже появились первые «сомнительные» агентства, которые предлагали работу людям из Украины.

Он уточнил, что имеет в виду, так называемое, завуалированное трудоустройство через агентства. Агентства часто отправляют иностранцев в компании на работу, на которую не хотят идти сами чехи.

Как компании, так и частные лица могут совершить «скрытое трудоустройство», например, заменив договор о временном предоставлении сотрудника фирме (Dočasné přidělení) так называемыми, деловыми отношениями (например, трудовой договор — smlouva o dílo, соглашение о взаимном сотрудничестве — smlouva o vzájemné spolupráci  или договор поручения — smlouva mandátní).
 

Штраф до 10 миллионов за нелегальное трудоустройство

Согласно Закону о занятости, который регулирует правонарушение, агентства по трудоустройству и подрядчики без разрешения на трудоустройство рискуют быть оштрафованными на сумму до 10 миллионов крон, но не менее 50 тысяч крон за допущение незаконного трудоустройства и деятельность скрытого агентства по трудоустройству.

Поэтому Юречка подчеркнул, что людям, которые хотели бы получить работу в Чехии, посредник не нужен. «Мы сделаем все возможное, чтобы здесь не образовалась серая зона», — сказал он.

 

С 31 марта — без разрешения на работу

Предложение, одобренное депутатами Европарламента в пятницу, позволяет украинским беженцы, получившим особую визу (strpění), смогут работать в Чехии без разрешения на работу.

Поэтому украинцам не придется обращаться за разрешением. Они могут найти работу напрямую, а работодатели — их беспрепятственно нанять

Ожидается, что Сенат обсудит проект на этой неделе, после чего его подпишет президент. Закон вступает в силу в день его обнародования и истекает через год, то есть 31 марта 2023 года.

 

Источник: novinky.cz

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