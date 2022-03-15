Центры занятости в Чехии наводнили беженцы. Они хотят получить работу и финансовую поддержку

Больше всего вакансий в крупных городах в технических сферах, гастрономии, социальных услугах и здравоохранении.

Перегруженные чиновники и десятки метров длинных очередей – так сегодня выглядят центры занятости. Большинство украинских беженцев приезжают туда за финансовой поддержкой, но их также интересует работа. Здесь ее найдут более трехсот тысяч беженцев.

Больше всего вакансий в крупных городах в технических сферах, гастрономии, социальных услугах и здравоохранении. Центры испытывают наибольший натиск в Праге. Около 200 украинских беженцев уже стояли в очереди с утра в пражском Жижкове.

«Мы долго ждали, но власти делают все возможное, чтобы нам здесь было комфортно, мы очень благодарны за помощь», — говорит один из ожидающих в службе занятости украинцев. «Оставаться здесь без работы и без денег было бы сложно, поэтому я собираюсь разузнать кое-какую информацию», — объясняет другой.

Длинные очереди также образовались в Центре занятости в Праге 4, по данным Министерства труда и социальных дел, большинство ждут финансовой поддержки. «Вероятно, это запрос на экстренную немедленную помощь», — сказала Анна Дюмон, директор по интеграции рынка труда.

Источник: cnn.iprima.cz

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