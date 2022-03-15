Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.85
USD
22.63
RUB
0.2
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
Центры занятости в Чехии наводнили беженцы. Они хотят получить работу и финансовую поддержку

Центры занятости в Чехии наводнили беженцы. Они хотят получить работу и финансовую поддержку

anastasiia_kn 427
Больше всего вакансий в крупных городах в технических сферах, гастрономии, социальных услугах и здравоохранении.
Центры занятости в Чехии наводнили беженцы. Они хотят получить работу и финансовую поддержку

Перегруженные чиновники и десятки метров длинных очередей – так сегодня выглядят центры занятости. Большинство украинских беженцев приезжают туда за финансовой поддержкой, но их также интересует работа. Здесь ее найдут более трехсот тысяч беженцев.

Больше всего вакансий в крупных городах в технических сферах, гастрономии, социальных услугах и здравоохранении. Центры испытывают наибольший натиск в Праге. Около 200 украинских беженцев уже стояли в очереди с утра в пражском Жижкове.

«Мы долго ждали, но власти делают все возможное, чтобы нам здесь было комфортно, мы очень благодарны за помощь», — говорит один из ожидающих в службе занятости украинцев. «Оставаться здесь без работы и без денег было бы сложно, поэтому я собираюсь разузнать кое-какую информацию», — объясняет другой.

Длинные очереди также образовались в Центре занятости в Праге 4, по данным Министерства труда и социальных дел, большинство ждут финансовой поддержки. «Вероятно, это запрос на экстренную немедленную помощь», — сказала Анна Дюмон, директор по интеграции рынка труда.

 

Источник: cnn.iprima.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
работа беженцы Прага Чехия война
Читайте
по теме 
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
15.03.2022 14:08 Экономика
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
1
За нелегальное трудоустройство украинцев в Чехии грозит штраф до 10 миллионов
14.03.2022 10:30 Политика
За нелегальное трудоустройство украинцев в Чехии грозит штраф до 10 миллионов
2115
Глава профсоюзов Стршедула: «Пусть украинцев нанимают на тех же условиях, что и чехов»
11.03.2022 18:33 Политика
Глава профсоюзов Стршедула: «Пусть украинцев нанимают на тех же условиях, что и чехов»
3302
На беженцах в Чехии зарабатывают посредники по трудоустройству
09.03.2022 13:51 Политика
На беженцах в Чехии зарабатывают посредники по трудоустройству
2815
Последние новости:
15
марта
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
15.03.2022 14:08 Экономика
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
1
Некоторых беженцев уже поселили в спортзалах Праги
15.03.2022 13:54 Политика
Некоторых беженцев уже поселили в спортзалах Праги
13
Украинским беженцам в Чехии помогают и соотечественники
15.03.2022 12:56 Политика
Украинским беженцам в Чехии помогают и соотечественники
227
Глава Центробанка Чехии: инфляция в Чехии может вырасти до 14%
15.03.2022 12:53 Экономика
Глава Центробанка Чехии: инфляция в Чехии может вырасти до 14%
146
Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов
15.03.2022 12:40 Политика
Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов
236
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?
15.03.2022 12:23 Экономика
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?
424
Чешское Управление соцстрахования в Чехии больше не будет посылать предпринимателям отчеты по почте
15.03.2022 12:00 Экономика
Чешское Управление соцстрахования в Чехии больше не будет посылать предпринимателям отчеты по почте
135
Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции
15.03.2022 11:29 Общество
Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции
441
Чешский гуманитарный конвой привез тяжелобольных украинцев. Спасательная операция длилась три дня
15.03.2022 11:09 Политика
Чешский гуманитарный конвой привез тяжелобольных украинцев. Спасательная операция длилась три дня
277
Из-за ускорения инфляции в Чехии пиво может стоить 70 крон
15.03.2022 10:51 Общество
Из-за ускорения инфляции в Чехии пиво может стоить 70 крон
316


Мобильная версия