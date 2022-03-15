Некоторых беженцев уже поселили в спортзалах Праги

«Мы доставили 45 человек в Тршебонице, Прага 8 приняла 45 человек, Прага 9 предоставила убежище 25 людям и еще мы разместили 60 человек в Модржанах», — сказали пожарные.

В минувшие выходные автобусы пожарно-спасательной службы доставили украинских беженцев в места экстренного размещения, предлагаемые районами Праги по запросу муниципалитета, — спортзалы и культурные центры.

Первая группа украинцев покинула Региональный центр помощи в Вышеграде в пятницу вечером. Беженцев поселили в спортзале начальной школы Campanus на Ходове, пока что им придется довольствоваться лежаками и матами. В субботу около 150 человек отправились в районы Петровице, Беховице и Прагу 4.

В воскресенье прибыло еще больше людей. «Мы доставили 45 человек в Тршебонице, Прага 8 приняла 45 человек, Прага 9 предоставила убежище 25 людям и еще мы разместили 60 человек в Модржанах», — сказали пожарные.

Из-за нехватки мест городской совет Праги на прошлой неделе призвал 22 крупных городских округа освободить спортивные залы для экстренного размещения людей, спасающихся от войны в Украине. Перед каждым районом города стояла задача подготовить 100 спальных мест.

Источник: prazska.drbna.cz