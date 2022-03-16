Премьер-министр Чехии Петр Фиала провел переговоры с Зеленским

Премьер-министр Чехии Петр Фиала вместе с главами правительств Польши и Словении Матеушем Моравецким и Янезом Янша, а также вице-премьер-министром Польши Ярославом Качиньским встретились во вторник вечером в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Зеленский заявил, что визит премьер-министров Чехии, Польши и Словении был сильным знаком поддержки. «Ваш визит в Киев в это непростое для Украины время — яркое свидетельство поддержки. Мы это очень ценим», — написал Зеленский в социальной сети Telegram.

Переговоры закончились около половины одиннадцатого по центральноевропейскому времени. Затем на брифинге для прессы выступили премьер-министры Чехии, Польши и Словении. «Мы здесь, чтобы показать нашу поддержку Украине и ее народу. Мы восхищаемся вашим храбрым сопротивлением. Вы боретесь за свою жизнь, страну и свободу. Мы знаем, что вы тоже боретесь за нашу жизнь. Вы не одиноки, наши страны стоят на вашей стороне», — сказал Фиала.

«Мы должны пригласить Украину в ЕС, мы должны предоставить оружие для защиты вашего дома, мы никогда не оставим вас», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Нужно быть смелыми, Украина принадлежит Европе», — сказал премьер-министр Словении.

Это первый визит столь высокопоставленных иностранных чиновников в Украину с начала российского вторжения 24 февраля.

Фиала ранее заявил, что поездка в Киев была организована после консультаций с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, об этом проинформировано международное сообщество, в том числе ООН.

Источник: novinky.cz