Более 2000 предложений жилья для беженцев. Некоторые чехи отзывают свои объявления

«Предложений о жилье для беженцев — много, но необходимо работать с ожиданиями людей», — Магда Фалтова.

Число тех, кто бежал из Украины в Чехию, продолжает расти, но у государства заканчиваются возможности для их размещения. Поэтому правительство хочет мотивировать чешские домохозяйства, среди прочего, предоставлять приют беженцам, в том числе женщинам с детьми.

Магда Фалтова, директор Ассоциации интеграции и миграции, заявляет о том, что самое сложное — найти жилье на длительный срок:

«Предложений о жилье для беженцев – много, но необходимо работать с ожиданиями людей. Мы действительно ищем долгосрочные предложения, в идеале на полгода. Иногда люди, которые предлагают жилье, не хотят или не могут брать на себя обязательства так долго».

Об украинцах-беженцах:

«У них одна сумка с вещами, у них нет ни техники, ни полотенец, ни простыней. Нужно обеспечить для них довольно много вещей. Конечно, есть фонды, через которые можно что-то получить, но так как поступающих очень много, мы можем помочь им в этом лишь частично».

О том, почему люди потом отказываются размещать беженцев:

«Это происходит регулярно. Люди сами с нами связываются и говорят, что вынуждены отозвать свое предложение по разным причинам. С одной стороны, из-за более длительного срока проживания беженца, но также и из-за того, как изменится их семейное положение, или они потеряют работу, возникнут какие-то обстоятельства, так что они больше не смогут предлагать жилье. Это понятно. И потом с нами все чаще случается, что к нам обращаются люди, которые уже кого-то разместили. Они приняли это решение самостоятельно, кого-то привезли с границы и так далее. Может быть, они не подумали или ожидали, что ситуация повернется иначе. Они говорят, что больше не могут принимать у себя этих людей. Для нас это довольно проблематично, потому что вместимость других помещений очень мала».

О количестве объявлений для беженцев на uprchlici-vitejte.cz:

«У нас есть более 2000 предложений о жилье. Конечно, нам нужно предварительно пообщаться с этими людьми и со всеми, кого мы размещаем. Мы должны проверять эти объявления. Есть предложения, которые не подходят, потому что это помещение без мебели. Есть также люди, которые склонны выбирать, кого им разместить, в соответствии с некоторыми неэтичными критериями и ожидают различных услуг, которые должны предоставлять эти беженцы».

Магда Фалтова сделала акцент на том, что процесс расселения беженцев должен быть безопасным — они как раз этим и занимаются:

«Мы хотим, чтобы эти люди (тот, кто предоставляет жилье, и беженец) встретились и взаимно сказали, что им подходят условия».

В противном случае, придется снова и снова расселять одних и тех же людей. Магда также предупредила, что не стоит давить на украинцев или требовать какой-либо признательности за размещение:

«Нужно учитывать, что у беженцев есть какие-то планы, которые меняются. Они находятся в совершенно новой для них ситуации. Приняли много трудных решений и столько же им еще предстоит принять. Это нужно понимать. Сказать, что я сделал все, что мог, помог кому-то в какой-то момент, и это имело смысл».

Источник: irozhlas.cz