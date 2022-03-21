Судьба российской недвижимости в Чехии: решить вопрос пока не удается

​За любыми активными действиями против российской собственности в Чехии, несомненно, последуют ответные действия против чешской собственности на территории Российской Федерации. Об этом заявил МИД Чехии, отвечая на вопрос ЧТК о возможностях использования недвижимого имущества, находящегося в ведении посольства России в Праге.

Мэр Праги 6 и депутат парламента Ондржей Коларж (TOP 09) недавно призвал посла России в Чехии Александра Змеевского предоставить помещения русских школ при посольстве для обучения украинских детей, которые были вынуждены покинуть страну из-за вторжения России в Украину. После дипломатического конфликта между Чехией и Россией из-за дела Врбетице школа при посольстве не работает. Одновременно в то время решался вопрос о российских земельных участках в Праге — городская администрация призвала правительство вести переговоры с Россией о возвращении части парка Стромовка, захваченной в 1968 году. Однако, согласно июньской реакции МИД, Прага не может вернуть землю от российского посольства, так как Дипломатическая служба передала ее тогдашнему советскому посольству в 1972 году в постоянное безвозмездное пользование. Сегодня строения на этом участке принадлежат Российской Федерации, которая их купила. Поэтому Россия должна быть готова вести переговоры о возврате этих объектов добровольно.

По мнению министерства, вопрос использования российской недвижимости является долгосрочной и сложной проблемой. Чешская сторона считает решающим, что здание принадлежит российской стороне. Трудно представить конкретное использование зданий без активной воли и согласия России.

«В то же время мы хотели бы указать, что в случае каких-либо активных действий против российских активов в Чехии, нет сомнений, что российская сторона немедленно ответит такими же действиями в отношении существующих активов Чехии в Российской Федерации», — заявила Анета Коваржова из Министерства иностранных дел Чехии.

Недвижимость находится в собственности Российской Федерации по межправительственным соглашениям 1979 года, а земля предоставляется российской стороне в «постоянное и безвозмездное пользование». В министерстве добавляют, что «при любом намерении иметь с ним дело, поэтому необходимо учитывать вопрос о юрисдикционных иммунитетах Российской Федерации и ее собственности».

Источник: stavebni-forum.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: