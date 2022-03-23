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Правительство хочет продлить чрезвычайное положение. Ракушан предложит еще три месяца

Правительство хочет продлить чрезвычайное положение. Ракушан предложит еще три месяца

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Ракушан подтвердил, что предложит продление на 90 дней. Кабмин также утвердит размер пособия для домохозяйств, которые принимают украинских беженцев.
Правительство хочет продлить чрезвычайное положение. Ракушан предложит еще три месяца

На заседании в среду правительство обсудит предложение министра внутренних дел Вита Ракушана о продлении чрезвычайного положения, которое действует с 4 марта. По словам премьер-министра Петра Фиалы, кабинет министров попросит Палату депутатов о продлении срока более чем на тридцать дней. Ракушан подтвердил, что предложит продление на 90 дней. 

Кабмин также утвердит предложение, согласно которому домохозяйства, предоставляющие жилье беженцам из Украины, должны получать от трех до девяти тысяч крон на человека в месяц. Перед встречей министр труда и социальных дел Мариан Юречка заявил, что хочет предложить правительству до 12 тысяч крон. Помощь будет выплачена после 11 апреля.

Премьер-министр Петр Фиала уточнил, что взнос должен служить мотивацией принимать беженцев, но не наживаться на бедных людях. 


Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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