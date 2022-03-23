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Здание русской школы в Праге будет предоставлено для обучения украинцев

Здание русской школы в Праге будет предоставлено для обучения украинцев

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Руководство Праги 6 хочет ограничить право собственности России на здание бывшей средней школы в Бубенече. Сегодня приняли решение депутаты Праги 6. Мэрия хочет использовать здание для обучения украинских детей, которые были вынуждены покинуть страну из-за российского вторжения, заявил представитель Праги 6 Иржи Ганнич.
Здание русской школы в Праге будет предоставлено для обучения украинцев

В настоящее время школа не используется после дипломатического раскола между Чехией и Россией из-за дела Врбетице. Сегодня на своем внеочередном заседании городской совет Праги 6 одобрил намерение ограничить право собственности России на школьные помещения при посольстве и последующую передачу здания в собственность Праги 6.

«Наш долг — заботиться об украинских семьях с детьми, которые были изгнаны из своей страны в результате российского военного террора. Мы ищем помещение, в котором мы бы обеспечивали воспитание и обучение детей из Украины, а у России есть здание в нашей части города, которое в настоящее время не используется. Ранее она функционировала как школа, она утверждена для этой цели и полностью оборудована», — сказал мэр Праги 6 и депутат Ондржей Коларж.

В письме мэр призвал посла России в Чехии Александра Змеевского предоставить помещения для обучения украинцев. Однако в ситуации, когда Россия отказывается освободить здание, необходимо инициировать процедуру экспроприации. Здание принадлежит Российской Федерации, поэтому сначала она должна быть готова договориться добровольно.

Советники Шестого городского округа и правительство Чехии обратились с просьбой о сотрудничестве в этом вопросе. По словам Ханнича, это намерение должно стать предметом заседания Пражского городского совета.

По планам советников Праги 6, в здании на площади Крупкова должны быть созданы временное учебное заведение и консультационно-общественный центр для украинских беженцев, что будет способствовать интеграции украинцев. В здании могли бы разместиться и украинские учителя, которые будут работать в учебном заведении. 


Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
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