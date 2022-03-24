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Русские магазины в Праге постепенно меняют названия

Русские магазины в Праге постепенно меняют названия

anastasiia_kn 933
Пражские магазины, предлагающие российские товары, в последние недели столкнулись с ненавистническими высказываниями в связи с войной в Украине. Слово «русский» убирают из-за пошлых надписей, нецензурной брани и анонимных сообщений в соцсетях. По словам продавцов такая агрессия совершенно нелогична, ведь большинство из них — украинцы.
Русские магазины в Праге постепенно меняют названия

Магазины, которые специализировались на российских товарах, теперь предпочитают демонстрировать поддержку Украине и избавляться от российской идентичности. По словам Яна, сына владельца магазина «Мозаика» в Жижкове, негатив в их адрес совершенно непонятен:

 «Большинство российских магазинов принадлежат украинцам. На самом деле я знаю только одного русского, у которого есть такой магазин, и он в Карловых Варах. Все остальные из Украины», — пояснил Ян.

«Надписи с российскими названиями сейчас никому не нравятся. На витрине у нас было написано — настоящее русское мороженое. А ночью кто-то убрал слово "русское"», — сказал он. Продавщицы магазина тоже стали объектом словесных нападок:

Опасения перед действиями мстительных граждан заставляют владельцев менять стратегию продаж, которая годами работала именно благодаря одному русскому слову:

«Месяц назад слово «русский» было более популярным, чем слово «украинский». И именно поэтому люди назвали свои магазины так, это привлекает больше клиентов. Есть, пожалуй, только один магазин, в котором написано украинские и российские деликатесы».

Ян признается, что в семейном магазине есть русская еда, но это только часть всего ассортимента. Большинство товаров из Украины или других постсоветских стран. «Это просто собирательное название. Если написать более международное слово, то продаж было бы меньше», — пояснил он.

Но отличный маркетинговый ход стал проклятием вскоре после русского вторжения. «Все, у кого было русское название, побежали на следующий день стирать и заклеивать его, ставить везде украинский флаг, чтобы не разбивали витрины».

«Многие люди делают запасы, покупают оптом. Например, раньше гречки покупали одну-две пачки, сейчас две. Потому что товара действительно не будет. Большая часть поступала из Украины, часть из России», — сказал он.

А основной проблемой, по словам Яна, станет оплата самой поставки из-за введенных против России санкций. «Раньше это было непросто, потому что они постоянно проверяли, не финансирую ли я террористов. И теперь не будет возможности платить. Только наличными в рублях прямо в Москве, — вздохнул Ян.

 

Источник: prazska.drbna.cz

 

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Темы
Россия магазины Чехия Прага
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