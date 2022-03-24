Люди путают флаг у мэрии Праги 8 с российским. Мэр вынужден оправдываться

Мэр района Прага 8 Ондржей Грос сообщил в своих социальных сетях, что в последние дни ему приходится отвечать на любопытные жалобы населения. «У нас в последнее время такой бардак», — написал он. «Были нападки на то, что флаг России развевается на ратуше Праги 8», — продолжил он, пояснив, что флаг Праги 8 удивительно похож на российский. — «Это флаг Праги 8, у которого не три полосы, а четыре. Цвета сверху — синий, белый, красный и снова синий», — пояснил мэр Праги 8 Ондржей Грос в социальных сетях.

Цвета на флаге Праги 8, по словам мэра, который уже более двадцати лет утвержден парламентом, имеют свое значение. Белый и красный – исторические цвета Чехии, две синие полосы обозначают две реки – Влтаву и Рокитку. «Они не имеют никакого отношения к России», — добавил он.

В то время как на флаге Праги 8 четыре полосы, на российском флаге их всего три, причем разных цветов. Белый цвет на российском флаге символизирует мир и свободу, синий цвет должен быть символом постоянства и веры, а красный символизирует энергию и кровь, пролитые за Родину.

«Поэтому я бы попросил вас сначала хорошенько присмотреться, а если вы не уверены, то погуглите. Найдите различия и успокойтесь», — написал мэр. — «Если вам не поможет даже дядя Гугл, есть еще надежда на офтальмолога», — пошутил он.



Источник: prazska.drbna.cz

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