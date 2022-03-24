Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.66
USD
22.44
RUB
0.23
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
Люди путают флаг у мэрии Праги 8 с российским. Мэр вынужден оправдываться

Люди путают флаг у мэрии Праги 8 с российским. Мэр вынужден оправдываться

anastasiia_kn 543
Мэр района Прага 8 Ондржей Грос сообщил в своих социальных сетях, что в последние дни ему приходится отвечать на любопытные жалобы населения. «У нас в последнее время такой бардак», — написал он. «Были нападки на то, что флаг России развевается на ратуше Праги 8», — продолжил он, пояснив, что флаг Праги 8 удивительно похож на российский. — «Это флаг Праги 8, у которого не три полосы, а четыре. Цвета сверху — синий, белый, красный и снова синий», — пояснил мэр Праги 8 Ондржей Грос в социальных сетях.
Люди путают флаг у мэрии Праги 8 с российским. Мэр вынужден оправдываться

Цвета на флаге Праги 8, по словам мэра, который уже более двадцати лет утвержден парламентом, имеют свое значение. Белый и красный – исторические цвета Чехии, две синие полосы обозначают две реки – Влтаву и Рокитку. «Они не имеют никакого отношения к России», — добавил он.

В то время как на флаге Праги 8 четыре полосы, на российском флаге их всего три, причем разных цветов. Белый цвет на российском флаге символизирует мир и свободу, синий цвет должен быть символом постоянства и веры, а красный символизирует энергию и кровь, пролитые за Родину.

«Поэтому я бы попросил вас сначала хорошенько присмотреться, а если вы не уверены, то погуглите. Найдите различия и успокойтесь», — написал мэр. — «Если вам не поможет даже дядя Гугл, есть еще надежда на офтальмолога», — пошутил он.


Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Чехия Прага политика
Читайте
по теме 
Как помочь ребенку найти друзей и адаптироваться в чужой стране
27.03.2022 08:50 Жизнь
Как помочь ребенку найти друзей и адаптироваться в чужой стране
5199
В ночь на воскресенье Чехия перейдет на летнее время
24.03.2022 12:31 Общество
В ночь на воскресенье Чехия перейдет на летнее время
1
Чешские СМИ: Запад давно не замечает нарушение прав человека в России
24.03.2022 11:41 Политика
Чешские СМИ: Запад давно не замечает нарушение прав человека в России
247
Чехия отправит Украине пожарные машины. Дадут старое, но все еще рабочее противопожарное оборудование
24.03.2022 11:15 Политика
Чехия отправит Украине пожарные машины. Дадут старое, но все еще рабочее противопожарное оборудование
126
Последние новости:
24
марта
В ночь на воскресенье Чехия перейдет на летнее время
24.03.2022 12:31 Общество
В ночь на воскресенье Чехия перейдет на летнее время
1
Чешские СМИ: Запад давно не замечает нарушение прав человека в России
24.03.2022 11:41 Политика
Чешские СМИ: Запад давно не замечает нарушение прав человека в России
247
Чехия отправит Украине пожарные машины. Дадут старое, но все еще рабочее противопожарное оборудование
24.03.2022 11:15 Политика
Чехия отправит Украине пожарные машины. Дадут старое, но все еще рабочее противопожарное оборудование
126
Бензин в Чехии подешевел за последнюю неделю, однако эксперты прогнозируют рост цен
24.03.2022 10:56 Экономика
Бензин в Чехии подешевел за последнюю неделю, однако эксперты прогнозируют рост цен
178
Правительство посчитает расходы Чехии на беженцев, чтобы потребовать дополнительные деньги от ЕС
24.03.2022 10:51 Политика
Правительство посчитает расходы Чехии на беженцев, чтобы потребовать дополнительные деньги от ЕС
212
Русские магазины в Праге постепенно меняют названия
24.03.2022 10:04 Политика
Русские магазины в Праге постепенно меняют названия
933
Весна продлится до конца недели, с 28 марта в Чехии похолодает
24.03.2022 09:16 Экономика
Весна продлится до конца недели, с 28 марта в Чехии похолодает
497
Россияне перестали продавать недвижимость в Чехии из-за санкций
24.03.2022 08:58 Экономика
Россияне перестали продавать недвижимость в Чехии из-за санкций
1355
23
марта
Здание русской школы в Праге будет предоставлено для обучения украинцев
23.03.2022 18:08 Политика
Здание русской школы в Праге будет предоставлено для обучения украинцев
2641
Правительство Чехии утвердило выплаты людям, у которых живут беженцы
23.03.2022 18:00 Экономика
Правительство Чехии утвердило выплаты людям, у которых живут беженцы
2303


Мобильная версия