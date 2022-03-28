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Активисты перекрыли движение на площади в Чехии. Требуют снизить температуру в школах

Активисты перекрыли движение на площади в Чехии. Требуют снизить температуру в школах

anastasiia_kn 1406
Сегодня утром две группы активистов 3°C за Украину заблокировали переход на площади Победы (Vítězní náměstí) в Дейвицах. Они хотят заставить правительство понизить температуру в школах и офисах, тем самым снизив зависимость страны от газа из России.
Активисты перекрыли движение на площади в Чехии. Требуют снизить температуру в школах

Первые три человека сели на переходе рядом с автобусной остановкой после восьми утра. Недовольные водители начали сигналить и призывать их уехать. «Вызовите полицию», — ответили им протестующие. Они не двинулись с места даже после призыва пропустить одного из водителей, который спешил в приемную к больным.

«Три недели назад мы призвали правительство снизить температуру в коммерческом секторе, офисах и школах до установленного законом минимума. Это абсолютный минимум, который мы можем и должны сделать, чтобы остановить Путина от финансирования вторжения в Украину и постепенно избавиться от его зависимости от авторитарного режима. Мы будем продолжать акции протеста до тех пор, пока правительство Чехии не примет нашу просьбу», — написали активисты в Facebook.
 

Вызванная городская полиция попыталась договориться с активистами, но после неудачи увела демонстрантов с дороги силком. Через некоторое время туда же пришла еще одна группа демонстрантов, но их постигла та же участь.

Протестующие находятся в отделении полиции. «Им грозит штраф до десяти тысяч крон», — сказал официальный представитель полиции Ян Данек.


Источник: prazska.drbna.cz

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Акции протест Чехия Прага война
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