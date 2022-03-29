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Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию

Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию

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Активисты организации «3°С за Украину» во вторник снова остановили движение на время акции. На этот раз они перегородили проезд на Нусельском мосту, и, как и вчера, полицейским пришлось уводить их с проезжей части. На завтра активисты планируют еще одну акцию, но место не объявляют.
Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию

Разгневанные водители сорвали у протестующих транспаранты

Семь активистов сидели на дороге в конце Нусельского моста около восьми утра, перекрыв проезд к центру. В руках держали транспаранты с лозунгами и отказывались уходить, хотя разъяренные водители кричали на них и рвали транспаранты.

«Полиция прибыла быстро, в течение десяти минут», — сообщила  пресс-секретарь Extinction Rebellion Czech Republic Вероника Холцнер.

 

Следующая акция будет завтра

«Это одно из международных климатических мероприятий, которые пройдут и в Великобритании, и в Германии и Канаде. Завтра мы планируем еще одну акцию перекрытия дороги в Праге», — заявила Холцнер.

Активисты готовы к тому, что возможно придется пропустить скорую помощь, и к другим опасным ситуациям. 

«Сегодня у нас был план на такой случай. Если бы поехала скорая, то один человек, следящий за ситуацией, дал бы сигнал, и мы расчистили бы дорогу», — добавила она.

 

Активисты выступают за понижение температуры

«Прибывшие на место сотрудники полиции попросили людей покинуть дорогу, но те не вняли призыву, поэтому сотрудники полиции силой увели их с дороги. Все лица подозреваются в правонарушении, за которое им грозит штраф в размере до десяти тысяч крон», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштёва.

Активисты Extinction Rebellion Czech Republic, стоящие за этим мероприятием, пытаются заставить правительство прекратить покупать газ у России и финансировать войну Владимира Путина. Уже вчера они сидели на дороге на перекрестке площади Победы

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
протест Чехия Прага война
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