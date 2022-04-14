Пражский центр для беженцев переехал на Высочаны

Пражский центр помощи беженцам из Украины с сегодняшнего утра находится в здании возле станции метро «Высочанская», куда он переехал из Пражского конгресс-центра.

Мартин Кавка, представитель пражской пожарной охраны, сообщил, что переезд прошел без осложнений и что центр работает без проблем с утра. Пресс-секретарь добавил, что на Пасху, когда ожидается меньший наплыв людей, порядок приема людей может временно измениться (еще уточняется). Городское здание безвозмездно предоставила компания Central Group.

Центр помощи предлагает помощь с регистрацией, размещением, документами, трудоустройством или страхованием. Город закрыл приемный пункт в Конгрес-центре в среду в 17:00, после чего сотрудники зарегистрировали оставшихся в очереди беженцев, и за ночь пожарная команда завершила переезд.

Новый адрес: náměstí Organizace spojených národů 844/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Пресс-секретарь добавил, что сегодня утром прибыло такое же количество людей, как и ранее в Конгресс-центр. Если кто-то из беженцев не знает о переезде и направляется на старый адрес, то там они увидят таблички о переезде с новым адресом, там также могут курсировать автобусы, доставлющие на новый адрес.

Из-за меньшего количества парковочных мест украинцам следует добираться до нового центра на метро, ​​а персоналу придется приспособиться.

Причиной переноса центра стали уже запланированные мероприятия в Конгресс-центре, в том числе в связи с председательством Чехии в Европейском Союзе.

Источник: ceskenoviny.cz