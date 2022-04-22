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В четверг Чехия выдала украинцам 2150 виз, всего с начала войны 304 000

В четверг Чехия выдала украинцам 2150 виз, всего с начала войны 304 000

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В четверг Чехия выдала 2150 временных защитных виз украинцам, спасающимся от российского вторжения, и почти за два месяца войны их получили 304 039 человек.
В четверг Чехия выдала украинцам 2150 виз, всего с начала войны 304 000

В Полицию по делам иностранцев, где должны регистрироваться лица старше 15 лет, обратилось 188 672 беженца — в четверг их было 3 056. Данные были опубликованы Министерством внутренних дел в Twitter. Больше всего беженцев в Праге, где, по статистике министерства, их 71 209 человек.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. Министр внутренних дел Вит Ракушан заявил на прошлой неделе, что число беженцев стабилизировалось на уровне около 300 000 человек. Хотя министерство выдает дополнительные визы, часть украинцев покидает Чехию. По одному из сценариев число беженцев может увеличиться до полумиллиона.

Украинцы, спасающиеся от российского вторжения, получают визы временной защиты, которые позволяют оставаться в Чехии до года. В то же время украинцы имеют доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию, рынку труда и имеют право на дополнительную помощь, например, c жильем. Визу могут получить беженцы из зон боевых действий и выходцы из Украины, которые уже проживают в Чехии с временным видом на жительство.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев объявило на прошлой неделе, что более пяти миллионов человек покинули страну с начала российского вторжения в Украину. 90% беженцев из Украины составляют женщины и дети, и около 60% направляются в Польшу.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
беженцы Чехия Прага Польша
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