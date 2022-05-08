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Сотни людей в Праге вышли на демонстрацию против НАТО

Сотни людей в Праге вышли на демонстрацию против НАТО

420on.cz 1116
Около 500 человек собрались на площади Республики в центре Праги днем 8 мая, чтобы провести демонстрацию против чешского правительства и его отношения к конфликту в Украине. Участники мероприятия принесли, в том числе, советский флаг и транспаранты с надписями против НАТО.
Сотни людей в Праге вышли на демонстрацию против НАТО

По мнению участников акции, за войной в Украине стоят США, то есть НАТО.

«Давайте убедим правительство Чехии прекратить поставки оружия в Украину», — сказал один из спикеров, депутат Европарламента Гинек Блашко (SPD). По словам организаторов, правительство Чехии лжет народу, что вторжение не было спровоцировано. По их мнению, одной из причин войны является нежелание Евросоюза и США вести переговоры о безопасности в регионе.

Протестующим не нравится подход чешского правительства или сопротивление украинского народа российскому вторжению в Украину. Они хотят, чтобы Чехия прекратила поставки оружия в Украину. Выступавшим также не нравится преследование тех, кто одобряет российскую агрессию.

За мероприятием наблюдала полиция, которая не зафиксировала нарушений общественного порядка.

Источник: novinky.cz

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Темы
НАТО протест Прага война Украина
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