Маршала Конева лишат звания почетный гражданин Праги, а улицу его имени переименуют

Конев стал почетным гражданином еще в июне 1945 года. Предложение о лишении гражданства обосновывают в свете контекста и дальнейшей истории Чехословакии, когда официально допускалась одна трактовка событий и некоторые факты замалчивались и скрывались.
Среди них, например, было то, что армия под предводительством Конева подошла к Праге только после того, как между пражскими повстанцами и руководством немецко-фашистского гарнизона была достигнута договоренность об оставлении города. Далее то, что Конев решил бомбить Младу-Болеслав 9 мая 1945 года, на следующий день после окончания войны. Тогда погибли 148 местных жителей, в том числе дети.
Операции маршала в других странах Европы также вызывают вопросы, например, кровавое подавление венгерского восстания в 1956 году, когда погибли тысячи венгерских мирных жителей. Конев также служил с 1961 по 1962 год в качестве командующего в Берлине во время так называемого Второго Берлинского кризиса, кульминацией которого стало строительство Берлинской стены.
«Он занимал сильные идеологические позиции, например, не соглашался с решением Никиты Хрущева критиковать преступления Сталина и осуждать культ его личности. В ответ на усилия по демократизации он также намеревался осуществить военное вмешательство в Польше в октябре 1956 года», — говорится в документе, одобренном советниками в понедельник.
В последние годы изучением фигурымаршала Конева и его жизни занимались муниципалитет и некоторые мэрии. В апреле прошлого года памятник на Праге 6 убрали с площади Интербригады в Бубенече, а мэрия Жижкова снова хочет переименовать улицу Коневова в честь первого мэра Жижкова Карела Хартига.
В связи с нынешней войной на Украине Прага недавно переименовала часть улицы Коруновачни возле посольства России в Праге 6 в Украинских героев.
Источник: novinky.cz
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