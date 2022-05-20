«Вам ничего здесь не дадут». На пражском вокзале будут раздавать листовки на венгерском языке

Полицейские в штатском будут раздавать листовки на венгерском языке, в которых будет указано, что украинские беженцы с венгерскими паспортами не получат финансовую или материальную помощь в Чехии. Это должно мотивировать их уезжать в Венгрию.

С пятницы на главном железнодорожном вокзале Праги будут ходить специальные полицейские патрули. Они также будут раздавать специальные листовки, написанные на венгерском языке, людям, которые не имеют права на государственную помощь беженцам.

Специальные патрули будут состоять из полицейского в гражданском и сотрудника некоммерческой организации по работе с цыганами. Их задачей будет информировать людей, которые не имеют права на льготы или другую помощь в Чехии. «Сотрудник полиции будет в штатском, чтобы не вызывать негативных эмоций», — заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Министерство также готовит листовки на венгерском языке для получения беженцами, у которых будут обнаружены венгерские паспорта. В таком случае они не могут получить статус беженца в Чехии. Представитель Ракушана Якуб Вайнлих не смог сказать, сколько таких людей сейчас находится в Чехии.

«В листовке для венгерскоязычных будет информация о том, что они не имеют права на какую-либо помощь в Чехии. В то же время мы расскажем им про помощь, на которую они имеют право в Венгрии», — пояснил Ракушан. Для тех, кто решит уехать, министерство также организует бесплатный проезд в Венгрию. Но министр добавил, что уход должен быть добровольным. «Мы не можем никого заставлять».

Текст готовится, листовки еще не напечатаны.

При этом министр внутренних дел заявил, что на встрече с некоммерческим сектором он договорился, что некоммерческие организации будут активно распространять в Украине информацию о том, что возможности Чехии в этом плане уже исчерпаны. «Мы также обсудим это на Совете министров внутренних дел, где я предупрежу западных соседей, чтобы они активнее принимали беженцев», — сказал он.

По словам Ракушана, в настоящее время на главном вокзале находятся три типа беженцев. Первые – это те, кто получил временную защиту, но все равно вернулсь на вокзал. Либо из-за сообщества, либо потому, что им не удалось найти подходящее жилье.

Вторая группа – это те, кто имеет право ожидать регистрации, так как у них есть только украинское гражданство. «Мы пытаемся перевести их в палаточный городок в Трое или в другое подходящее место», — сказал Ракушан.

Третья группа вообще ни на что не имеет права. Государство может только мотивировать их уйти, но оно не может заставить их это сделать. «Мы пытаемся помочь им с едой и прочим, но мы должны мотивировать их не находиться в Чехии, потому что это не принесет им ни финансовой, ни материальной выгоды», — добавил глава МВД.

Источник: seznamzpravy.cz

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