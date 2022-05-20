Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.67
USD
23.32
RUB
0.4
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 27 °C
«Вам ничего здесь не дадут». На пражском вокзале будут раздавать листовки на венгерском языке

«Вам ничего здесь не дадут». На пражском вокзале будут раздавать листовки на венгерском языке

anastasiia_kn 335
Полицейские в штатском будут раздавать листовки на венгерском языке, в которых будет указано, что украинские беженцы с венгерскими паспортами не получат финансовую или материальную помощь в Чехии. Это должно мотивировать их уезжать в Венгрию.
«Вам ничего здесь не дадут». На пражском вокзале будут раздавать листовки на венгерском языке

С пятницы на главном железнодорожном вокзале Праги будут ходить специальные полицейские патрули. Они также будут раздавать специальные листовки, написанные на венгерском языке, людям, которые не имеют права на государственную помощь беженцам.

Специальные патрули будут состоять из полицейского в гражданском и сотрудника некоммерческой организации по работе с цыганами. Их задачей будет информировать людей, которые не имеют права на льготы или другую помощь в Чехии. «Сотрудник полиции будет в штатском, чтобы не вызывать негативных эмоций», — заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Министерство также готовит листовки на венгерском языке для получения беженцами, у которых будут обнаружены венгерские паспорта. В таком случае они не могут получить статус беженца в Чехии. Представитель Ракушана Якуб Вайнлих не смог сказать, сколько таких людей сейчас находится  в Чехии.

«В листовке для венгерскоязычных будет информация о том, что они не имеют права на какую-либо помощь в Чехии. В то же время мы расскажем им про помощь, на которую они имеют право в Венгрии», — пояснил Ракушан. Для тех, кто решит уехать, министерство также организует бесплатный проезд в Венгрию. Но министр добавил, что уход должен быть добровольным. «Мы не можем никого заставлять».

Текст готовится, листовки еще не напечатаны.

При этом министр внутренних дел заявил, что на встрече с некоммерческим сектором он договорился, что некоммерческие организации будут активно распространять в Украине информацию о том, что возможности Чехии в этом плане уже исчерпаны. «Мы также обсудим это на Совете министров внутренних дел, где я предупрежу западных соседей, чтобы они активнее принимали беженцев», — сказал он.

По словам Ракушана, в настоящее время на главном вокзале находятся три типа беженцев. Первые – это те, кто получил временную защиту, но все равно вернулсь на вокзал. Либо из-за сообщества, либо потому, что им не удалось найти подходящее жилье.

Вторая группа – это те, кто имеет право ожидать регистрации, так как у них есть только украинское гражданство. «Мы пытаемся перевести их в палаточный городок в Трое или в другое подходящее место», — сказал Ракушан.

Третья группа вообще ни на что не имеет права. Государство может только мотивировать их уйти, но оно не может заставить их это сделать. «Мы пытаемся помочь им с едой и прочим, но мы должны мотивировать их не находиться в Чехии, потому что это не принесет им ни финансовой, ни материальной выгоды», — добавил глава МВД.

 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
Рассказать всем:
Темы
беженцы цыгане Чехия Прага вокзал
Читайте
по теме 
Социолог: Интеграция украинских беженцев для Чехии окупится
20.05.2022 11:15 Политика
Социолог: Интеграция украинских беженцев для Чехии окупится
313
Чешские СМИ: Поток беженцев не заканчивается. Что происходит на границе с Украиной
19.05.2022 12:44 Политика
Чешские СМИ: Поток беженцев не заканчивается. Что происходит на границе с Украиной
2263
Правительство Чехии хочет изменить условия выплаты пособий беженцам. 5000 крон получат не все.
18.05.2022 16:25 Экономика
Правительство Чехии хочет изменить условия выплаты пособий беженцам. 5000 крон получат не все.
5313
Администрация Праги закроет центр помощи беженцам на главном вокзале
18.05.2022 15:56 Общество
Администрация Праги закроет центр помощи беженцам на главном вокзале
1030
Последние новости:
20
мая
Брюссельское пророчество чехам: «У вас будет худший кризис в Европе»
20.05.2022 13:46 Экономика
Брюссельское пророчество чехам: «У вас будет худший кризис в Европе»
57
Очень сильные грозы сегодня обрушатся на Чехию. Метеорологи расширили предупреждение
20.05.2022 12:31 Общество
Очень сильные грозы сегодня обрушатся на Чехию. Метеорологи расширили предупреждение
398
Треть чешских пекарен может исчезнуть. Не помогает даже повышение цен на хлеб
20.05.2022 12:16 Экономика
Треть чешских пекарен может исчезнуть. Не помогает даже повышение цен на хлеб
244
Социолог: Интеграция украинских беженцев для Чехии окупится
20.05.2022 11:15 Политика
Социолог: Интеграция украинских беженцев для Чехии окупится
313
Преподавателя чешского вуза отстранили от работы из-за комментариев о ситуации в Украине
20.05.2022 11:25 Общество
Преподавателя чешского вуза отстранили от работы из-за комментариев о ситуации в Украине
523
Трагическое столкновение фургона и грузовика на трассе D8 в Чехии
20.05.2022 10:35 Общество
Трагическое столкновение фургона и грузовика на трассе D8 в Чехии
330
Женщина в Чехии поверила мошеннику и потеряла 300 тысяч крон
20.05.2022 10:04 Экономика
Женщина в Чехии поверила мошеннику и потеряла 300 тысяч крон
268
Кристина Соловей и Олег Скрипка — благотворительный концерт в Праге
20.05.2022 08:55 Культура
Кристина Соловей и Олег Скрипка — благотворительный концерт в Праге
325
Бывший спиртовой завод на Смихове превратится в жилой комплекс
20.05.2022 08:23 Общество
Бывший спиртовой завод на Смихове превратится в жилой комплекс
522
19
мая
Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга
19.05.2022 20:41 Общество
Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга
2274


Мобильная версия