ВИДЕО: Фейковый газопровод и человек в маске Путина. Активисты осадили отделение Райффайзенбанка в Праге

Акция длилась около пятнадцати минут, активисты прибыли к отделению банка в половине десятого утра. Они развернули перед банком транспаранты с надписями «Остановите газ», «Этот банк = спонсор вторжения» и «Отсюда деньги текут к Путину». Российская добыващая промышленность является одним из главных спонсоров российского вторжения в Украину, поэтому для нас важно, чтобы банк немедленно прекратил это сотрудничество», — сказала Кристина Хамплова.
Они уже протестовали перед другими банками
Гамплова напомнила, что группа уже организовывала подобные акции. «Мы уже проводили подобные мероприятия перед Komerční banka и UniCredit Bank, но оба уже заявили об уходе из России или готовятся к нему. Один Райффайзенбанк не реагирует на наши призывы», — добавила Гамплова.
Источник: prazska.drbna.cz
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