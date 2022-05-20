ВИДЕО: Фейковый газопровод и человек в маске Путина. Активисты осадили отделение Райффайзенбанка в Праге

Около пятнадцати человек протестовали сегодня перед отделением Райффайзенбанка на Дейвице. Мероприятие было организовано группой Zastavme špinavé prachy (Остановим грязные деньги), аналогичный ивент был организован в апреле. Активисты хотят, чтобы банк не поддерживал российскую добывающую промышленность, которая вносит существенный вклад в финансирование войны в Украине. В марте Raiffeisenbank International заявил, что рассматривает возможность ухода из России.

Акция длилась около пятнадцати минут, активисты прибыли к отделению банка в половине десятого утра. Они развернули перед банком транспаранты с надписями «Остановите газ», «Этот банк = спонсор вторжения» и «Отсюда деньги текут к Путину». Российская добыващая промышленность является одним из главных спонсоров российского вторжения в Украину, поэтому для нас важно, чтобы банк немедленно прекратил это сотрудничество», — сказала Кристина Хамплова.

Они уже протестовали перед другими банками

Гамплова напомнила, что группа уже организовывала подобные акции. «Мы уже проводили подобные мероприятия перед Komerční banka и UniCredit Bank, но оба уже заявили об уходе из России или готовятся к нему. Один Райффайзенбанк не реагирует на наши призывы», — добавила Гамплова.



Источник: prazska.drbna.cz

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