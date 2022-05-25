Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.65
USD
23.12
RUB
0.4
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
10d 16 °C
Беженцы на пражском вокзале привлекли внимание британского издания The Guardian

Беженцы на пражском вокзале привлекли внимание британского издания The Guardian

anastasiia_kn 454
Положение украинских беженцев на главном железнодорожном вокзале Праги, в основном цыганского происхождения, было отмечено британской ежедневной газетой The Guardian. В статье, где она назвала это «гноящимся кризисом», газета описывает, как сотни людей ночуют в антисанитарных условиях на вокзале, и интересуется действиями чешских властей.
Беженцы на пражском вокзале привлекли внимание британского издания The Guardian

«В отличие от других украинцев, которым были предложены визы беженцев, эти семьи обнаружили, что им некуда идти и они никому не нужны», — пишет издание.

Ежедневная газета называет положение сотен беженцев «гнойным кризисом», который развился в последние несколько недель. Она напоминает, что там находится больше людей, чем вмещается во временное убежище. Ссылаясь на слова помогающих на станции гуманитарных работников, газета пишет, что они перегружены.

Организация помощи беженцам (OPU), которая охватывает некоммерческие организации на Центральном вокзале, хочет завершить свою деятельность в конце мая вместе с другими волонтерскими группами. По данным газеты, они надеются оказать давление на правительство Чехии, чтобы оно предоставило беженцам более подходящее жилье. Гети Мубино из OPU сказала, что организация была создана для предоставления информации, но сейчас занимается гуманитарным кризисом.

«Многие (цыганские беженцы) ждут решения чешских властей об их статусе и о том, имеют ли они право на постоянное проживание; другие находятся в еще более безрадостной ситуации», — пишет The Guardian.

«Мы пытались подать заявление о защите беженцев в центре регистрации, но нас не приняли и не дали никаких документов, объясняющих почему», — говорит Занна, молодая мать троих детей из Киева, которая рассказала, что приехала в Прагу с семьей четыре дня назад. — «Мы приехали сюда в поисках места для ночлега, а вместо этого валяемся по земле, как собаки. Мы устали, и у нас нет сил. Я действительно чувствую безнадежность ситуации», — добавила она.

По словам гуманитарных работников, с которыми общалось издание, это типичная история для многих цыган, приезжающих в Чехию.

Чехия выдала более 350 000 временных защитных виз с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин приказал российским войскам вторгнуться в Украину.

Однако, по данным чешских властей, многие беженцы из числа цыган имеют венгерские паспорта, поэтому они также являются гражданами Европейского Союза и, следовательно, по правилам не имеют права на временную защиту в Чешской Республике. Но Мубек сказала британской ежедневной газете, что только около пятой части беженцев на Центральном вокзале имеют венгерское гражданство и что на их пути стоят антицыганские предрассудки.

Но посреди хаоса у одного человека есть и счастливая история, как пишет газета. 37-летний Георгий Стан, родом из Одессы, отправился с четырьмя детьми в поездку в Вену, чтобы забрать жену после успешного рассмотрения ходатайства о предоставлении временной защиты в Чехии. «Я действительно хочу интегрироваться здесь и убедиться, что мои дети ходят в школу. И я хочу работать», — сказал он газете.

 

Источник: ceskenoviny.cztheguardian.com

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
беженцы Прага Великобритания
Читайте
по теме 
Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах
24.05.2022 21:03 Общество
Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах
759
«Давайте не будем выдавать помощь беженцам там, где их слишком много», предлагает мэр Праги
24.05.2022 12:27 Экономика
«Давайте не будем выдавать помощь беженцам там, где их слишком много», предлагает мэр Праги
2684
Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on
23.05.2022 15:52 Общество
Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on
7349
Чешские школы ждет наплыв в сентябре. Подходит срок, когда большинство украинских детей обязаны начать учёбу
23.05.2022 15:38 Общество
Чешские школы ждет наплыв в сентябре. Подходит срок, когда большинство украинских детей обязаны начать учёбу
1260
Последние новости:
25
мая
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
25.05.2022 14:04 Общество
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
82
Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?
25.05.2022 12:48 Общество
Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?
238
Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии
25.05.2022 12:30 Общество
Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии
365
Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию
25.05.2022 11:25 Общество
Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию
470
Захоронение экзотических животных нашли у дороги недалеко от Кладно
25.05.2022 10:36 Общество
Захоронение экзотических животных нашли у дороги недалеко от Кладно
313
Возможностей подработать в Чехии стало больше, однако интереса меньше
25.05.2022 09:49 Экономика
Возможностей подработать в Чехии стало больше, однако интереса меньше
1101
Перспективы чешских ресторанов: пиво будет стоить 70 крон, обеды подорожают
25.05.2022 09:08 Экономика
Перспективы чешских ресторанов: пиво будет стоить 70 крон, обеды подорожают
664
24
мая
Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах
24.05.2022 21:03 Общество
Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах
759
В Чехии сокращается количество компаний с российскими собственниками
24.05.2022 16:29 Экономика
В Чехии сокращается количество компаний с российскими собственниками
1593
Одиннадцать чехов получили отказ на просьбу вступить в украинскую армию
24.05.2022 15:48 Общество
Одиннадцать чехов получили отказ на просьбу вступить в украинскую армию
1396


Мобильная версия