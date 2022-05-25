Беженцы на пражском вокзале привлекли внимание британского издания The Guardian

Положение украинских беженцев на главном железнодорожном вокзале Праги, в основном цыганского происхождения, было отмечено британской ежедневной газетой The Guardian. В статье, где она назвала это «гноящимся кризисом», газета описывает, как сотни людей ночуют в антисанитарных условиях на вокзале, и интересуется действиями чешских властей.

«В отличие от других украинцев, которым были предложены визы беженцев, эти семьи обнаружили, что им некуда идти и они никому не нужны», — пишет издание.

Ежедневная газета называет положение сотен беженцев «гнойным кризисом», который развился в последние несколько недель. Она напоминает, что там находится больше людей, чем вмещается во временное убежище. Ссылаясь на слова помогающих на станции гуманитарных работников, газета пишет, что они перегружены.

Организация помощи беженцам (OPU), которая охватывает некоммерческие организации на Центральном вокзале, хочет завершить свою деятельность в конце мая вместе с другими волонтерскими группами. По данным газеты, они надеются оказать давление на правительство Чехии, чтобы оно предоставило беженцам более подходящее жилье. Гети Мубино из OPU сказала, что организация была создана для предоставления информации, но сейчас занимается гуманитарным кризисом.

«Многие (цыганские беженцы) ждут решения чешских властей об их статусе и о том, имеют ли они право на постоянное проживание; другие находятся в еще более безрадостной ситуации», — пишет The Guardian.

«Мы пытались подать заявление о защите беженцев в центре регистрации, но нас не приняли и не дали никаких документов, объясняющих почему», — говорит Занна, молодая мать троих детей из Киева, которая рассказала, что приехала в Прагу с семьей четыре дня назад. — «Мы приехали сюда в поисках места для ночлега, а вместо этого валяемся по земле, как собаки. Мы устали, и у нас нет сил. Я действительно чувствую безнадежность ситуации», — добавила она.

По словам гуманитарных работников, с которыми общалось издание, это типичная история для многих цыган, приезжающих в Чехию.

Чехия выдала более 350 000 временных защитных виз с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин приказал российским войскам вторгнуться в Украину.

Однако, по данным чешских властей, многие беженцы из числа цыган имеют венгерские паспорта, поэтому они также являются гражданами Европейского Союза и, следовательно, по правилам не имеют права на временную защиту в Чешской Республике. Но Мубек сказала британской ежедневной газете, что только около пятой части беженцев на Центральном вокзале имеют венгерское гражданство и что на их пути стоят антицыганские предрассудки.

Но посреди хаоса у одного человека есть и счастливая история, как пишет газета. 37-летний Георгий Стан, родом из Одессы, отправился с четырьмя детьми в поездку в Вену, чтобы забрать жену после успешного рассмотрения ходатайства о предоставлении временной защиты в Чехии. «Я действительно хочу интегрироваться здесь и убедиться, что мои дети ходят в школу. И я хочу работать», — сказал он газете.

Источник: ceskenoviny.cz, theguardian.com

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