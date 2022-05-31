МИД ЧР вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского из-за недвижимости

​Сегодня утром заместитель министра иностранных дел Мартин Дворжак вызвал в ведомство посла России в Чехии Александра Змеевского в связи с ситуацией, вызванной использованием российской недвижимости в Чехии. Об этом говорится в сообщении МИД Чехии. По словам министра Яна Липавского, Россия не соблюдает ни Венскую конвенцию, ни местные правила и законы.

«Дипломатические миссии на территории иностранного государства должны соблюдать не только Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, но и правила и законы страны пребывания. Ничего этого Россия не делает и не соблюдает верховенство права», — сказал Липавский.

Дворжак сегодня объяснил послу позицию МИД и призвал его не нарушать двусторонние соглашения России и правовую систему страны при использовании недвижимости в Чешской Республике.

Недавно глава чешской дипломатии создал рабочую группу, которая занимается корректировкой прав собственности на недвижимость, используемую Россией в Чехии. В отношении ряда зданий есть сомнения, что они все еще используются для дипломатической деятельности. Министерство регистрирует около 50 объектов недвижимости. Рабочая группа фокусируется на тех, которые принадлежат русским, как в Праге, так и в других муниципалитетах и ​​городах.

В последнее время поднимался вопрос о русской школе в пражском районе Бубенеч. Согласно решению совета, Прага призвала правительство подготовить закон, согласно которому можно было бы ограничить право собственности России на это здание. В то время Липавский сказал, что вопрос о русской школе переплетается с несколькими международными договорами и что необходимо соблюдать конституционный порядок Чешской Республики.

Дипломатические отношения Чехии с Россией обострились после того, как в прошлом году чешские спецслужбы и следователи установили, что агенты российских спецслужб были причастны к взрывам на складах с боеприпасами в Врбетицах Злинского района в 2014 году.

Количество российских дипломатов в Чехии еще больше сократилось после вторжения России в Украину. В настоящее время в посольстве России в Праге находятся шесть дипломатов. Чехия также отозвала согласие России на работу консульств в Брно и Карловых Варах. Также закрыты консульства Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, временно закрыт Чешский дом в Москве.

Источник: ceskenoviny.cz