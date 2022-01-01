ANO хочет сделать общественный транспорт в Праге бесплатным. Руководство города отнеслось скептически

Председатель ANO Ондржей Прокоп выступил со спорным предложением о бесплатном общественном транспорте в Праге до конца 2022 года. Он аргументирует это тем, что на пражан и так сильно влияет энергетический и инфляционный кризис. По словам представителя мэрии по транспорту Адама Шейнхерра (Praha sobě), это всего лишь предвыборная акция для привлечения внимания.

«На следующей неделе ANO предложит сделать общественный транспорт полностью бесплатным до конца 2022 года»

Председатель движения ANO в Праге Ондржей Прокоп разослал среди журналистов новость о том, что предложил специальный летний тариф для общественного транспорта Праги, как это у себя сделала Германия, — с июня по август за полцены.

Он утверждал, что общественный транспорт в Праге все еще не заполнен после эпидемии коронавируса и что многие автомобили ездят пустыми или полупустыми, и, по его словам, пражан нужно положительно мотивировать на использование общественного транспорта. Второй аргумент — заявление Прокопа о том, что жители Праги столкнулись с энергетическим и инфляционным кризисом. Однако коалиция не поддержала предложение Прокопа, на что он заявил в репортаже журналистам:

«мы предложим от движения ANO на следующей неделе сделать общественный транспорт совершенно бесплатно до конца 2022 года», — написал Ондржей Прокоп (ANO).

Сейчас это невозможно

«Конечно, мы понимаем тяжелое положение граждан в это непростое время, но решать это нужно за счет адресной помощи, а не расточительного бюджетирования. В то же время важно поддерживать качество пражского общественного транспорта. Частые пересадки, строительство новых трамвайных линий, линий метро, ​​электрификация автобусных линий, покупка новых современных транспортных средств, и мы можем обеспечить это только благодаря деньгам на проезд», — сказал Адам Шейнхерр.



Источник: prazska.drbna.cz

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