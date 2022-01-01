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ANO хочет сделать общественный транспорт в Праге бесплатным. Руководство города отнеслось скептически

ANO хочет сделать общественный транспорт в Праге бесплатным. Руководство города отнеслось скептически

Партнер рубрики:
14 июня
15:10
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Председатель ANO Ондржей Прокоп выступил со спорным предложением о бесплатном общественном транспорте в Праге до конца 2022 года. Он аргументирует это тем, что на пражан и так сильно влияет энергетический и инфляционный кризис. По словам представителя мэрии по транспорту Адама Шейнхерра (Praha sobě), это всего лишь предвыборная акция для привлечения внимания.

ANO хочет сделать общественный транспорт в Праге бесплатным. Руководство города отнеслось скептически

«На следующей неделе ANO предложит сделать общественный транспорт полностью бесплатным до конца 2022 года»

Председатель движения ANO в Праге Ондржей Прокоп разослал среди журналистов новость о том, что предложил специальный летний тариф для общественного транспорта Праги, как это у себя сделала Германия, — с июня по август за полцены.

Он утверждал, что общественный транспорт в Праге все еще не заполнен после эпидемии коронавируса и что многие автомобили ездят пустыми или полупустыми, и, по его словам, пражан нужно положительно мотивировать на использование общественного транспорта. Второй аргумент — заявление Прокопа о том, что жители Праги столкнулись с энергетическим и инфляционным кризисом. Однако коалиция не поддержала предложение Прокопа, на что он заявил в репортаже журналистам:

«мы предложим от движения ANO на следующей неделе сделать общественный транспорт совершенно бесплатно до конца 2022 года», — написал Ондржей Прокоп (ANO).

 

Сейчас это невозможно

«Конечно, мы понимаем тяжелое положение граждан в это непростое время, но решать это нужно за счет адресной помощи, а не расточительного бюджетирования. В то же время важно поддерживать качество пражского общественного транспорта. Частые пересадки, строительство новых трамвайных линий, линий метро, ​​электрификация автобусных линий, покупка новых современных транспортных средств, и мы можем обеспечить это только благодаря деньгам на проезд», — сказал Адам Шейнхерр.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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