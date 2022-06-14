Коммунист Доубрава поставил под сомнение бойню в Буче. Чешские сенаторы показательно покинули зал во время его выступления

После выступления президента Украины Владимира Зеленского обе палаты парламента приняли резолюцию, осуждающую агрессию России в Украине и выражающую поддержку оккупированному государству.
Однако из-за выступления их коллеги Ярослава Доубравы (Severočeši) законодатели на пару минут покинули зал.
«Он звучал как московский рупор. Это было последнее выступление последнего коммуниста в Сенате, я надеюсь», — прокомментировала сенатор Мирослава Немцова (ODS).
Доубрава отказался голосовать за резолюцию. Он сказал своим коллегам, что привык, когда пишет книги, искать информацию в Интернете, поэтому нашел новости из Франции, Италии, Германии и США.
«Я узнал оттуда совершенно другую информацию, нежели получаем мы. Например, то, что эти события или катастрофа в Буче не могли быть совершены российскими солдатами», — сказал он о событиях в городе, где после отступления русских вооруженных сил на улицах и в братских могилах было найдено более 400 мирных жителей.
«Как вам не стыдно»
Он хотел было продолжить говорить об украинских автомобилях в Чехии, но в этот момент его выступление было прервано шумом, так как подавляющее большинство его коллег встали и вышли из зала.
Проходивший мимо депутат Томаш Тржетина (TOP 09) только сказал: «Как вам не стыдно».
«Вам не стыдно», — ответил Доубрава, терпеливо ожидая, пока коллеги выйдут из зала, чтобы завершить речь о том, что автомобили с украинскими номерами, которые ездят по отечественным дорогам, — это вовсе не «автомобили бедняков». Он добавил, что не хочет поддерживать руководство государства, которое «хвастается фашистской символикой».
«Господин Доубрава — единственный пережиток коммунизма в Сенате. Естественно, он своей речью никого не удивил. Я считал единственным возможным ответом — уйти», — написал сенатор Томаш Чернин (TOP 09).
По словам Мирославы Немцовой, вышли почти все. «Это было быстро. Мы вышли во двор Сената и вернулись, прежде чем коллеги успели докурить сигарегу», — рассказала она для Seznam Zprávy. — «Мы обсуждали то, что взрослый человек в здравом уме, наверное, не может так говорить».
Ярослав Доубрава был избран в Сенат от Северной Богемии. Однако до 2010 года он был членом партии KSČM, от которой он также заседал в Сенате. Он был активным членом ее предшественницы, партии KSČ, с 1967 года. В 2014 году он участвовал в качестве наблюдателя на выборах в самопровозглашенной Луганской Народной Республике, которая является сепаратистской территорией в Украине. За это он попал в санкционный список Украины. Также защищал российскую аннексию украинского Крыма.
Источник: seznamzpravy.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день