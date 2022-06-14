Коммунист Доубрава поставил под сомнение бойню в Буче. Чешские сенаторы показательно покинули зал во время его выступления

В Сенате после выступления президента Украины Владимира Зеленского возник спор между сенатором Ярославом Доубравой и его коллегами. Они покинули зал, когда Доубрава начал вещать с трибуны дезинформацию о войне в Украине.

После выступления президента Украины Владимира Зеленского обе палаты парламента приняли резолюцию, осуждающую агрессию России в Украине и выражающую поддержку оккупированному государству.

Однако из-за выступления их коллеги Ярослава Доубравы (Severočeši) законодатели на пару минут покинули зал.

«Он звучал как московский рупор. Это было последнее выступление последнего коммуниста в Сенате, я надеюсь», — прокомментировала сенатор Мирослава Немцова (ODS).

Доубрава отказался голосовать за резолюцию. Он сказал своим коллегам, что привык, когда пишет книги, искать информацию в Интернете, поэтому нашел новости из Франции, Италии, Германии и США.

«Я узнал оттуда совершенно другую информацию, нежели получаем мы. Например, то, что эти события или катастрофа в Буче не могли быть совершены российскими солдатами», — сказал он о событиях в городе, где после отступления русских вооруженных сил на улицах и в братских могилах было найдено более 400 мирных жителей.

«Как вам не стыдно»

Он хотел было продолжить говорить об украинских автомобилях в Чехии, но в этот момент его выступление было прервано шумом, так как подавляющее большинство его коллег встали и вышли из зала.

Проходивший мимо депутат Томаш Тржетина (TOP 09) только сказал: «Как вам не стыдно».

«Вам не стыдно», — ответил Доубрава, терпеливо ожидая, пока коллеги выйдут из зала, чтобы завершить речь о том, что автомобили с украинскими номерами, которые ездят по отечественным дорогам, — это вовсе не «автомобили бедняков». Он добавил, что не хочет поддерживать руководство государства, которое «хвастается фашистской символикой».

«Господин Доубрава — единственный пережиток коммунизма в Сенате. Естественно, он своей речью никого не удивил. Я считал единственным возможным ответом — уйти», — написал сенатор Томаш Чернин (TOP 09).

По словам Мирославы Немцовой, вышли почти все. «Это было быстро. Мы вышли во двор Сената и вернулись, прежде чем коллеги успели докурить сигарегу», — рассказала она для Seznam Zprávy. — «Мы обсуждали то, что взрослый человек в здравом уме, наверное, не может так говорить».

Ярослав Доубрава был избран в Сенат от Северной Богемии. Однако до 2010 года он был членом партии KSČM, от которой он также заседал в Сенате. Он был активным членом ее предшественницы, партии KSČ, с 1967 года. В 2014 году он участвовал в качестве наблюдателя на выборах в самопровозглашенной Луганской Народной Республике, которая является сепаратистской территорией в Украине. За это он попал в санкционный список Украины. Также защищал российскую аннексию украинского Крыма.





Источник: seznamzpravy.cz

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