Заместитель мэра Праги Петр Глубучек подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Петр Глубучек (STAN), входящий в число 11 обвиняемых в связи с управлением Пражской транспортной компанией (DPP), подал в отставку с должности заместителя мэра Праги и члена городского совета Праги.

Об этом в четверг ЧТК сообщила пресс-секретарь движения STAN в Праге Шарка Кужелова.

Уже в среду Глубучек подал в отставку со всех партийных постов после призыва партийного руководства STAN, в том числе с поста кандидата от STAN на осенних местных выборах, где он занял третье место.

Движение STAN приостановило его членство. Глубучек также вышел из состава наблюдательного совета DPP.

«К сожалению, в настоящее время нет возможности опубликовать детали постановления о возбуждении уголовного дела. Такая процедура может сорвать текущее уголовное производство», — заявил адвокат Глубучека Лукаш Троян.

«Однако я уполномочен клиентом заявить, что описание действий клиента, содержащееся в постановлении о возбуждении ТК, действительно диаметрально отличается от того, как клиент и его роль в деле DPP публично представлены в СМИ», — продолжил Троян. По его словам, в отношении Глубучека должен соблюдаться принцип презумпции невиновности.

Как уже сообщал 420on, вчера детективы Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) обвинили 11 человек по подозрению в финансовых нарушениях при управлении Dopravní podnik hl. m. Prahy. Помимо Глубучека среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Михал Редл. Оба подозреваются в коррупции и участии в организованной группе, а Редл также подозревается в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ.

Среди подозреваемых также лоббист Павел Довгомиля, заместитель руководителя Dopravní podnik hl. m. Prahy Матей Аугустин и другие лица из высшего руководства DPP, по неофициальной информации СМИ.

Источник: novinky.cz

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