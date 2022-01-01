Прага и правительство примут меры, чтобы мотивировать беженцев переезжать в менее загруженные области

На сегодняшней встрече по вопросу кризиса с беженцами премьер-министр Петр Фиала и мэр Праги Зденек Гржиб договорились о создании комплекса мер, которые будут мотивировать беженцев переезжать в менее загруженные районы.

Также будет создан механизм координации, посредством которого и будут перенаправлены беженцы. Об этом Гржиб сообщил журналистам сегодня после встречи. Пресс-секретарь министра внутренних дел Вита Ракушана Якуб Вейнлих также сообщил, что политики договорились найти механизмы для перераспределения беженцев.

Пражское руководство давно жалуется на перегруженность и нехватку мест. Поэтому Региональный центр помощи Украине (KACPU) в Высочанах, который с начала войны в Украине принял 99 881 беженца, закрыл регистрацию.

«Мы объяснили премьер-министру ситуацию с точки зрения самоуправления. Я думаю, мы достигли взаимопонимания относительно того, как мы видим ситуацию.

Далее мы обговорили два требования, которые мы изначально хотели обсудить. Во-первых, создать перечень «мотиваторов» или мер, которые убедят беженцев переехать в места, где мы сможем о них лучше позаботиться», — сказал Гржиб.

Второе требование заключалась в том, что будет создан координационный механизм для осуществления перенаправления беженцев. Правительство, т.е. Министерство внутренних дел, будет сотрудничать с представителями местных органов власти, в чьи муниципалитеты или города должны будут направлены беженцы, а для этого потребуется IT-система и поддержка.

«Это будет задача государства. Было сказано, что процессом создания координационного механизма вместе с IТ-системой будет заниматься правительство», — сказал Гржиб.

По словам Вайнлиха, Фиала и Ракушан договорились с мэром о поиске механизмов перераспределения для тех, кто добровольно предоставляет жилье. В то же время будут вестись поиски решений, как положительно мотивировать беженцев, чтобы они выбрали другой район для проживания.

В последние месяцы Гржиб призвал правительство сократить пособия беженцам в густонаселенных регионах, что побудило бы их переехать в менее загруженные регионы. Сегодня он получил юридический анализ, в котором указано, почему это невозможно. Документ сейчас изучается городскими юристами, после чего Прага начнет искать способы мотивации беженцев. «Чтобы четыре страницы причин, где описаны причины, почему нельзя, стали четырьмя страницами, где перечислены способы, как справиться с этим», — сказал он.

Город закрыл KACPU ночью со среды на четверг.

«На данный момент нет смысла регистрировать беженцев в месте, где мы не можем о них позаботиться. В таком случае за мы создадим проблему за государственные деньги, которую нам придется решать с помощью тех же государственных денег», — сказал Гржиб.

По словам Гржиба, ситуация возле KACPU спокойная, в течение дня в четверг прибыло около тридцати беженцев. Говорят, что в палаточных городках для цыганских беженцев из Украины в Малешицах и Трое тоже все спокойно.



Источник: ceskenoviny.cz

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