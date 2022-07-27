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Мэра Праги высмеяли за фото с менструальной чашей. Представитель оппозиции предположил, что Гржиб страдает от ПМС

Мэра Праги высмеяли за фото с менструальной чашей. Представитель оппозиции предположил, что Гржиб страдает от ПМС

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
31 июля
10:20
279
Представитель оппозиции и председатель пражского ANO Ондржей Прокоп, который долгое время критиковал правящую городом коалицию, в социальных сетях высмеял мэра Праги Зденека Гржиба (Piráti). Ондржей Прокоп написал в Твиттере, что Зденек Гржиб ведет себя неприемлемо на заседаниях совета, потому что у него предменструальный синдром.

Мэра Праги высмеяли за фото с менструальной чашей. Представитель оппозиции предположил, что Гржиб страдает от ПМС

В среду утром мэр Праги Зденек Гржиб поделился в своем Twitter-аккаунте фотографией, на которой он держит в руках менструальную чашу от чешского дизайнера Анны Марешовой, которая, среди прочего, является автором дизайна трамвая Т3. 

«Даже предмет обыденной необходимости, такой как менструальная чаша для женщин, может быть функциональным, дизайнерским и, благодаря многократному использованию, долговечным одновременно. Лаборатория ECO Future на Марианской площади выставляет дизайнерские продукты именно с точки зрения их дружелюбия к природе. Взгляните», — написал Гржиб к фотографии, которую он прикрепил как приглашение на выставку чешского устойчивого дизайна, который был организован по случаю председательства Чехии в Совете Европейского Союза. 

Через несколько мгновений публикацией Гржиба поделился представитель оппозиции ANO Ондржей Прокоп с издевательской подписью. «Теперь я понимаю, почему Зденек Гржиб так грубо себя ведет на совете! У него ПМС», — написал Ондржей Прокоп.

Сам Прокоп он не видит проблемы в своем последнем заявлении. 

«В течение четырех лет г-н Гржиб ведет себя на встречах совершенно неприемлемым образом по отношению к оппозиции, а не только ко мне. Я не считаю свое замечание агрессивным. Может быть, благодаря этому он это все осознает и постарается исправиться на следующей, последней встрече в сентябре. Очень бы хотелось», — ответил Прокоп.

Мэр Праги видит в заявлении Прокопа только невежество. «Менструальная чаша — это то, что облегчает жизнь многим женщинам, экономит деньги и окружающую среду. Я думал, что эта тема уже не табуирована. Комментарии г-на Прокопа о ПМС говорят прежде всего о нем самом. Я бы хотел, чтобы у него была возможность расширить знания в областях, в которых он, по-видимому, еще мало что понимает», — говорит Гржиб.
 

Источники: prazska.drbna.cz

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