Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Прагу 29 августа

​Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Прагу в понедельник, 29 августа.Это будет его первая поездка в чешскую столицу в качестве главы кабинета министров. О планируемом визите сообщила пресс-служба правительства Германии. В мае Шольц уже принимал премьер-министра Чехии Петра Фиалу в Берлине.

«Дальнейшие подробности поездки будут опубликованы позже», — сообщили в пресс-службе федерального правительства. Однако ожидается, что темами встречи станут российское вторжение в Украину и последствия войны для Европейского Союза, в том числе энергетическая безопасность перед наступающей зимой. В этом полугодии Чехия председательствует в Европейском союзе.

Фиала посетил Шольца в Берлине 5 мая, когда в их разговоре также доминировала международная ситуация после российской агрессии. В то время Шольц объявил, что Германия поможет Чешской Республике заменить оружие, которое Прага предоставит Украине после российского вторжения. В частности, чешская армия получит в подарок от Германии 15 танков Leopard 2A4, а Чехия хочет закупить еще до 50 современных танков Leopard 2A7+.

Шольц поедет в Прагу через год после трехдневного визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Чехию. В то время президент Германии приехал в Прагу на поезде, чтобы показать близость двух мегаполисов. Шольц прилетит в Прагу через неделю.

Источник: ceskenoviny.cz