«Продаётся Путин!». Вырученные средства с продажи карикатурной статуи президента РФ пойдут на боевой дрон для Украины

Акция инициирована группой Kaputin, которая ставит своей целью координацию реальных диверсионных акций, ведущих к аресту российского диктатора Владимира Путина.
«Наша группа решила, что хочет продать арт-инсталляцию Путина и Лукашенко под названием Naked killers («Обнаженные убийцы»). Путин сидит на золотом унитазе на мраморном постаменте, а Лукашенко держит перед собой окровавленную хоккейную клюшку и сидит на трупе женщины из Бучи», — рассказал Отакар ван Гемунд, гражданский активист группы Kaputin.
Движение хочет использовать мероприятие, чтобы привлечь внимание к необходимости продолжать поддерживать Украину. Статую хотят продать и на вырученные деньги купить боевой беспилотник для украинской армии. Продажа состоится в форме аукциона в начале октября.
Источник: prazska.drbna.cz
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