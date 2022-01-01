Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
«Продаётся Путин!». Вырученные средства с продажи карикатурной статуи президента РФ пойдут на боевой дрон для Украины

«Продаётся Путин!». Вырученные средства с продажи карикатурной статуи президента РФ пойдут на боевой дрон для Украины

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
26 августа
16:15
196
Группа Kaputin разместила на Вацлавской площади статую российского диктатора Владимира Путина, который сидит на золотом унитазе, а под ним — белорусский диктатор Александр Лукашенко, держащий окровавленную хоккейную клюшку. О продаже свидетельствовала табличка, прикрепленная к статуе. Вырученные средства пойдут на боевой дрон для Украины.

«Продаётся Путин!». Вырученные средства с продажи карикатурной статуи президента РФ пойдут на боевой дрон для Украины

Акция инициирована группой Kaputin, которая ставит своей целью координацию реальных диверсионных акций, ведущих к аресту российского диктатора Владимира Путина.

«Наша группа решила, что хочет продать арт-инсталляцию Путина и Лукашенко под названием Naked killers («Обнаженные убийцы»). Путин сидит на золотом унитазе на мраморном постаменте, а Лукашенко держит перед собой окровавленную хоккейную клюшку и сидит на трупе женщины из Бучи», — рассказал Отакар ван Гемунд, гражданский активист группы Kaputin. 

Движение хочет использовать мероприятие, чтобы привлечь внимание к необходимости продолжать поддерживать Украину. Статую хотят продать и на вырученные деньги купить боевой беспилотник для украинской армии. Продажа состоится в форме аукциона в начале октября.
 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 



читайте по теме
Assets
26 августа
17:27
17
Общество
ВИДЕО: В Чехии мужчина запрыгнул на капот уезжающей машины, где сидели преступники
Assets
26 августа
15:02
318
Общество
Организация по миграции: Почти половина беженцев в Чехии планируют вернуться в Украину
Assets
26 августа
15:00
427
Политика
Популярность премьер-министра Чехии Петра Фиалы стремительно падает
Assets
26 августа
14:07
588
Общество
Чешским компаниям не хватает IT-специалистов, поэтому просят разрешить нанимать проверенных россиян и белорусов
Последние новости:
Assets
26 августа
17:27
17
Общество
ВИДЕО: В Чехии мужчина запрыгнул на капот уезжающей машины, где сидели преступники
Assets
26 августа
15:02
318
Общество
Организация по миграции: Почти половина беженцев в Чехии планируют вернуться в Украину
Assets
26 августа
15:00
427
Политика
Популярность премьер-министра Чехии Петра Фиалы стремительно падает
Assets
26 августа
14:07
588
Общество
Чешским компаниям не хватает IT-специалистов, поэтому просят разрешить нанимать проверенных россиян и белорусов
Assets
26 августа
12:36
964
Экономика
«Треть фирм не переживёт эту зиму», — в чешских компаниях грядут банкротства и увольнения
Assets
26 августа
11:50
607
Экономика
Губернаторы в Чехии: рынок рухнул, отрегулируйте цены на энергоносители
Assets
26 августа
10:16
370
Экономика
Полиция подозревает компанию AVE CZ в уклонении от уплаты налогов на 3,8 миллиарда крон
Assets
26 августа
09:27
767
Экономика
Суд в Чехии объявил Sberbank CZ банкротом
Assets
26 августа
09:04
1129
Общество
Чехия предложила Евросоюзу отменить упрощенный визовый режим для россиян
Assets
25 августа
17:50
912
Общество
В Праге в полицию позвонила испуганная мать — сын угрожал ей убийством


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы