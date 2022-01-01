«Продаётся Путин!». Вырученные средства с продажи карикатурной статуи президента РФ пойдут на боевой дрон для Украины

Группа Kaputin разместила на Вацлавской площади статую российского диктатора Владимира Путина, который сидит на золотом унитазе, а под ним — белорусский диктатор Александр Лукашенко, держащий окровавленную хоккейную клюшку. О продаже свидетельствовала табличка, прикрепленная к статуе. Вырученные средства пойдут на боевой дрон для Украины.

Акция инициирована группой Kaputin, которая ставит своей целью координацию реальных диверсионных акций, ведущих к аресту российского диктатора Владимира Путина.

«Наша группа решила, что хочет продать арт-инсталляцию Путина и Лукашенко под названием Naked killers («Обнаженные убийцы»). Путин сидит на золотом унитазе на мраморном постаменте, а Лукашенко держит перед собой окровавленную хоккейную клюшку и сидит на трупе женщины из Бучи», — рассказал Отакар ван Гемунд, гражданский активист группы Kaputin.

Движение хочет использовать мероприятие, чтобы привлечь внимание к необходимости продолжать поддерживать Украину. Статую хотят продать и на вырученные деньги купить боевой беспилотник для украинской армии. Продажа состоится в форме аукциона в начале октября.



Источник: prazska.drbna.cz

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