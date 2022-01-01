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НАГЛЯДНО: Как в Чехии прошла демонстрация против правительства 3 сентября

НАГЛЯДНО: Как в Чехии прошла демонстрация против правительства 3 сентября

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
05 сентября
17:30
1167
Третьего сентрября прошла демонстрация Česká republika na 1. místě — совместная акция организаций, политических партий и граждан, которые не согласны с текущим политическим курсом и требуют отставки правительства. На митинг в Праге против власти вышли 70 тысяч человек.

НАГЛЯДНО: Как в Чехии прошла демонстрация против правительства 3 сентября


Источник: prazska.drbna.cz

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