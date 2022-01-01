НАГЛЯДНО: Как в Чехии прошла демонстрация против правительства 3 сентября

05 сентября
17:30
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Третьего сентрября прошла демонстрация Česká republika na 1. místě — совместная акция организаций, политических партий и граждан, которые не согласны с текущим политическим курсом и требуют отставки правительства. На митинг в Праге против власти вышли 70 тысяч человек.
Источник: prazska.drbna.cz
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