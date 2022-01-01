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55 процентов чехов не доверяет правительству

55 процентов чехов не доверяет правительству

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anastasiia-kn
09 сентября
09:32
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55 процентов чехов не доверяет правительству Петра Фиалы (ODS). Более двух третей людей недовольны тем, как кабинет борется с ростом цен на энергоносители — следует из опроса агентства Median для Český rozhlas (ČRo). Опрос, в котором участвовало более тысячи человек, проходил 6 и 7 сентября.

55 процентов чехов не доверяет правительству

Треть респондентов заявили, что «определенно» не доверяют правительству, 22% «скорее» не доверяют, а 36 процентов граждан — полностью доверяют. 

45 процентов чехов определенно недовольны действиями правительства против роста цен на энергоносители, а 26 процентов — «скорее» недовольны. Наибольшая доля недовольства среди избирателей ANO, SPD и KSČM, во всех трех случаях доля людей составляет не менее 95 процентов. Люди в возрасте от 45 до 59 лет также наиболее критически настроены по отношению к правительству. 

Среди избирателей коалиции Spolu почти 40 процентов недовольны действиями правительства в отношении повышения цен, а среди избирателей коалиции Pirátů и STAN  эта доля составляет почти пятьдесят процентов.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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