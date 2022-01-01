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В центре Праги россияне провели демонстрацию против Путина

В центре Праги россияне провели демонстрацию против Путина

Партнер рубрики:
Kochy
22 сентября
08:09
1463
Вечером 21 сентября на Вацлавской площади в Праге несколько сотен человек провели демонстрацию против режима президента России Владимира Путина. В основном это были молодые российские сторонники антипутинской оппозиции. Они принесли с собой транспаранты и бело-голубые флаги, которые используют оппозиционные движения в РФ.

В центре Праги россияне провели демонстрацию против Путина

По оценке ЧТК, в демонстрации приняли участие от 200 до 300 человек. Некоторые из них несли транспаранты в поддержку Украины, лозунги против войны или дистанцировались от Путина и его режима. У памятника Святому Вацлаву несколько спикеров обратились к соотечественникам по-русски.

Поводом к демонстрации было объявление Путиным частичной мобилизации из-за войны в Украине.

По словам Дениса Билунова, одного из организаторов, крайне важно, чтобы люди, которые занимают такую же гражданскую позицию, собирались вместе по всей Европе. Он напомнил, что российские противники путинского режима и его войны в начале конфликта основали Пражский антивоенный комитет, который пытается объединить противников Путина и помочь украинским беженцам. Следующее выступление в Праге запланировано на воскресенье, 25 сентября, на площади Мира. Билунов надеется на более широкую поддержку русского меньшинства. По его словам, в Праге проживает около 20 тысяч россиян.

В среду представители оппозиции провели акции протеста в различных городах России. Полиция задержала более тысячи человек, которые выступали против частичной мобилизации, объявленной утром 21 сентября.

Источник: novinky.cz

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