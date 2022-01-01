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В Праге 25 сентября состоялась демонстрация против мобилизации и российской агрессии

В Праге 25 сентября состоялась демонстрация против мобилизации и российской агрессии

Партнер рубрики:
Kochy
26 сентября
09:05
1052
Десятки людей протестовали днем 25 сентября ​​в Праге против российской агрессии в Украине и частичной мобилизации в России. Демонстрация началась после 14:00 на площади Мира. Ее организовал Пражский русский антивоенный комитет, который пытается объединить противников президента России Владимира Путина и помочь украинским беженцам.

В Праге 25 сентября состоялась демонстрация против мобилизации и российской агрессии

Около 14:30 на площади Мира было около сотни протестующих. Некоторые принесли транспаранты, например с изображением Путина и надписью «Killer», «Москва против Путина», «Сибирь против Путина» или «Почему вы молчите о российских преступлениях в Буче?». 

На акцию также вышла группа молодых женщин в черных платьях и с зонтами. У одной из них была бумага с изображением российского флага, где красную часть заменила белая полоса с надписью «Здесь кровь навсегда», другая держала плакат с надписью: «Одна гуманитарная виза = минус один солдат! Откройте границы» (Jedno humanitární vízum = minus jeden voják! Otevřete hranice).

На площади играла музыка, организаторы раздавали украинские флаги. Демонстранты прошли маршем через Вацлавскую площадь, по улице 28 Октября, Народни до площади Кинских. За протестом следили полицейские, однако никаких инцидентов не было. 

В среду, 21 сентября, президент России объявил о частичной мобилизации. В телевыступлении он заявил, что это защита от Запада, который, по мнению Путина, пытается ослабить, разделить и уничтожить Россию. Мобилизация вызвала протесты в российских городах, и многие люди начали бежать за границу. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, мобилизация должна затронуть 300 тысяч резервистов. 

Чехия стала первым государством — членом ЕС, приостановившим выдачу виз гражданам России. Запрет, введенный на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля, действует до сих пор. Позже Чехия ввела его и для граждан Беларуси (за исключением гуманитарных случаев).

Министр иностранных дел Ян Липавский сообщил ЧТК в четверг, что россияне, которые бегут из страны, потому что хотят избежать мобилизации, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы в Чешской Республике. Президент Милош Земан заявил, что, по его мнению, Чехия должна принять россиян, спасающихся от мобилизации, он не видит в них угрозы безопасности. По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), Чехия будет относиться к потенциальным дезертирам как ко всем просителям убежища. 

Согласно заявлению пресс-секретаря Еврокомиссии, решение о допуске лиц, прибывающих из России, остается за государствами — членами Евросоюза. По ее словам, государства ЕС должны гарантировать въезд лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища, а затем рассматривать их заявления в индивидуальном порядке.

Источник: ceskenoviny.cz

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