«Мы боремся за каждого из вас», — заявил мэр Киева Виталий Кличко в Праге

На Пражском саммите городов (Prague Summit of Cities), на котором сегодня выступил мэр Киева Виталий Кличко, столица Украины Киев присоединилась к Пакту свободных городов. По словам Кличко, этот шаг действительно сделает Украину европейской страной.

Сегодня в Праге состоялся Prague Summit of Cities, в котором приняли участие десятки мэров и других представителей городов со всей Европы и мира. Мероприятие проходит в рамках председательства Чехии в Совете ЕС.

Мэр Киева Виталий Кличко выступил в Центре архитектуры и градостроительства (CAMP). На мероприятии, главной темой которого на сегодня стали возрождение и послевоенное восстановление Украины, он поблагодарил за усилия по интеграции Киева и всей Украины в европейские структуры.

«Спасибо за оборонительное оружие. Я говорю оборонительное, потому что в конце концов мы все равно защищаем свою родину. Мы должны сохранять нашу целостность и независимость. Это то, за что мы боремся. Мы защищаем наши города, наши семьи, наших детей. Но не забывайте, мы тоже боремся за каждого из вас», - сказал мэр Киева.

«Украина — дружественная страна с дружелюбными людьми. Мы ни к кому не агрессивны. Что касается восстановления Украины, у нас есть краткосрочные и долгосрочные планы. Мы хотим, чтобы наши беженцы вернулись, а для этого у них должно быть жилье. Мы живем во время войны. За это время в нашем родном городе было разрушено 220 жилых домов, погибло 126 человек, в том числе 4 ребенка. Но нормальная жизнь потихоньку возвращается, начинают открываться рестораны, люди ходят по улицам», — рассказал Кличко, как изменилась жизнь в Украине за последние месяцы.

Киев был центром военных действий, особенно в первые дни войны. Затем мэр Кличко надел бронежилет, взял в руку пистолет и вышел на улицу. Сейчас в столице Украины ситуация спокойнее, и Кличко начинает думать о том, в каком направлении пойдет страна в долгосрочной перспективе.

Кличко сказал, что Киев должен черпать вдохновение в странах Вышеградской группы в своих усилиях по модернизации. «Чехия — хороший пример для Украины. Помню, когда пал железный занавес, Чехия оказалась в тяжелом положении. За последние 20 лет Чешская Республика добилась поразительного прогресса. Я имею в виду новую инфраструктуру, качество жизни в целом. Теперь мы немного завидуем, в хорошем смысле. Чехия – совсем другая страна, чем 20 лет назад. Мы должны перестроить нашу страну таким же образом. Чехия показала нам правильный путь».

Киев стал участником Пакта свободных городов, который в 2019 году основали мэры Праги, Варшавы, Будапешта и Братиславы. По словам мэра Праги Зденека Гржиба, который также выступал на саммите, в настоящее время в пакте насчитывается 33 члена, к которым также присоединились Берлин, Гамбург, Брюссель, Рига и Вильнюс.

Кличко назвал присоединение Киева к пакту важным шагом также в отношении переговоров о вступлении Украины в ЕС. «Это символический акт, который очень важен для моего города и моей страны», - сказал он, добавив, что это шаг, который действительно сделает Украину европейской страной.

«Украинцы хотят быть частью европейской семьи. Вместе мы сильнее. Очень важно, что я могу быть здесь сегодня и интегрировать Украину и мой родной город в европейское сообщество. Я хочу поблагодарить всех. Это очень критическое время для нашей страны. Мы не хотим быть частью российской империи. Мы видим будущее Украины как части европейской семьи и боремся за него», - сказал Кличко.

По его словам, поражение России необходимо, потому что в противном случае она продолжит свои имперские амбиции и будет доминировать над другими странами в своей прежней сфере влияния.

«Если Украина потерпит поражение в этой войне, никто не знает, какую страну Москва выберет следующей в списке. Некоторые люди не верят, что эта опасность существует, но многие люди также не верили, что Москва способна развязать крупнейшую войну со времен Второй мировой войны в наше современное время», — предупредил Кличко.

В конце своего выступления Кличко более подробно коснулся личных тем и рассказал о том, насколько большой переменой для него было то, что он снял боксерские перчатки и стал полноправным политиком.

«Быть мэром Киева непросто. Я всегда говорю людям, что у меня в боксе был только один соперник на боксерском ринге. На этой работе много трудностей. В спорте у вас есть четко определенные правила, в политике вас иногда бьют ниже пояса», — сказал Кличко.

«Во время войны тяжело, я чувствую ответственность за жизни людей. Раньше я отвечал только за воду, энергию. Но у меня есть одно правило. Нет борьбы, нет победы. Мы должны бороться за нашу страну, за наше будущее. Я большой оптимист. Эти испытания делают нас намного сильнее. Хочу поблагодарить мэров европейских городов, которые сегодня здесь, за вашу волю помочь украинцам. Мы делаем небольшие шаги вперед, чтобы сделать мой родной город и мою родную страну более европейским», - добавил он.

Саммит продолжится во вторник, 27 сентября.

Источник: seznamzpravy.cz