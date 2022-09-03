Президент Турции Реджеп Эрдоган приедет в Прагу на саммит ЕС

В конце недели Запад будет оттачивать в Праге тактику противодействия продолжающейся российской агрессии. К лидерам ЕС присоединятся другие европейские государственные деятели из стран, не входящих в ЕС. Визит президента Турции Реджепа Эрдогана был под вопросом.

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибудет в Прагу на следующей неделе на неформальный саммит ЕС. Посол Турции Эгемен Багис подтвердил это Seznam Zpravám.

"Я могу подтвердить, что президент Эрдоган примет участие в саммите Европейского политического сообщества 6 октября в Праге", - сказал посол. Он добавил, что президент Турции также планирует встречу в Праге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. У двух стран исторически были напряженные отношения.

Страны-нечлены из Европы также присоединятся к очередной встрече лидеров двадцати семи стран, которая пройдет в четверг и пятницу в столице Чехии в рамках председательства Чехии в ЕС.

Брюссельская газета Politico со ссылкой на дипломатические источники уже писала в пятницу, что прибудет и премьер-министр Великобритании.

В Праге должно быть создано новое Европейское политическое сообщество — платформа, которая активизирует общение двадцать седьмого ЕС с европейскими государствами, не входящими в ЕС, особенно в вопросах безопасности.

Идея такой платформы появилась у президента Франции Макрона еще весной в связи с войной на Украине и изменениями, которые принес в ЕС конфликт на востоке.

Например, летом Анкара совместно с ООН выступила посредником в заключении крупного соглашения между Россией и Украиной об экспорте зерна из украинских черноморских портов. Оно было заблокировано из-за российской агрессии, а перекрытие поставок из Украины в основном угрожало развивающимся странам.

Эрдоган посетил Украину в августе и буквально сказал, что его страна стоит за Украиной в конфликте с Россией. При этом он поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным.

У Турции сложные отношения с ЕС, которые в последние годы имеют тенденцию к ослаблению. Хотя страна сыграла ключевую роль в разрешении миграционного кризиса в 2016 году, Европарламент, в частности, выступил против сближения с Турцией — в основном он критикует состояние прав человека в стране. У Турции традиционно были напряженные отношения с Кипром и Грецией.

Источник: .seznamzpravy.cz