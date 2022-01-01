Саммит европейских лидеров в Праге начинается. Но исторические фото для Фиалы не будут бесплатными

44 лидера Европы выступят в Пражском Граде. Основная тема — война в Украине и ее последствия для безопасности и экономики старого континента.

Если кто-то не мог себе представить, что означает председательство в Европейском союзе, то следующие два дня станут достаточно красноречивой иллюстрацией. Иными словами, вся Европа в настоящее время съезжается в Прагу, чтобы обсудить, как справиться с трудными временами, вызванными российской агрессией в Украине.

Высшая дипломатическая встреча состоится в Пражском Граде. Однако премьер-министр Петр Фиала (ODS), а не президент Милош Земан примет политических лидеров старого континента.

Роль Чехии организационная и в основном «балансирующая» по количеству участников. Для чешского премьера это, несомненно, звездный час его политической карьеры. Но красивые исторические фотографии не будут бесплатными. Управлять кораблем с такими тяжеловесами на борту, как президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс или президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, будет непросто. И, по словам «переговорщика» Фиалы Томаша Пояра, балансировать нужно будет до последнего момента.

В то же время это возможность для Чехии укрепить свои позиции в ЕС – если мероприятие пройдет успешно.

В четверг, 6 октября, лидеры 27 государств — членов ЕС вместе с еще 17 государствами старого континента проведут переговоры. Кризис безопасности в Европе посадит за стол переговоров в чешской столице не только традиционных союзников, но и страны, имеющие между собой холодные и даже чрезмерно напряженные отношения.

«Это новая возможность связать больше стран, которые хотят присоединиться к ЕС, а также тех, которые вышли из Евросоюза или никогда не хотели вступать в него, и хотя бы поддержать дискуссию о том, что нас объединяет и что нас разделяет, чтобы мы могли понять друг друга», — сказал представитель премьера по переговорам Томаш Пояр. Он добавил, что было бы хорошо, если бы политики просто встретились лицом к лицу и обменялись номерами мобильных телефонов.

Британский премьер-министр Лиз Трасс отправится в Прагу, чтобы встретиться с европейскими лидерами во время своей первой зарубежной поездки. Она заняла пост несколько недель назад после политического падения своего предшественника Бориса Джонсона.

Ее присутствие на мероприятии под флагом Союза связано с целым рядом ожиданий. Ключевой вопрос: может ли это стать началом примирения между ЕС и Великобританией после Brexit?

Брюссельская ежедневная газета Politico привела выдержки из того, что Трасс хочет сказать в Праге: «Мы должны твердо стоять на своем — чтобы Украина выиграла эту войну и мы смогли решить стратегические проблемы». В то же время она подчеркнет, что угроза, исходящая от президента России Владимира Путина, долгое время недооценивалась.

Украину на саммите будет представлять премьер-министр Денис Шмыгаль. Президент Владимир Зеленский остается в Киеве, из которого не собирается уезжать, пока в стране идет война.

Еще один гость, за которым пристально следят, — президент Турции Реджеп Эрдоган. У Анкары исторически натянутые отношения с Грецией и Кипром, а лично у Эрдогана — даже с отцом всей идеи этого нового европейского политического сообщества Макроном.

Однако Турция играет важную роль в российско-украинском конфликте. Например, летом Анкара совместно с ООН выступила посредником в заключении крупного соглашения между Россией и Украиной об экспорте зерна из украинских черноморских портов. Однако именно Макрон заявил, что переговоры с Путиным нельзя оставлять только на усмотрение Эрдогана.

Участие Эрдогана также открывает возможность для решения вопроса миграции из Африки и Ближнего Востока.

Программа турецкого правителя демонстрирует еще одну часть головоломки, из которой состоит саммит в Праге. Эрдоган должен встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, хотя у этих двух стран вообще нет дипломатических отношений. По данным зарубежных СМИ, он также может встретиться с премьер-министром Греции, с которым буквально несколько дней назад через СМИ обменялся резкими заявлениями.

По словам Пояра, между присутствующими лидерами может состояться до десятков двусторонних встреч.

Сложные отношения с некоторыми другими участниками саммита характерны не только для Турции. Например, Сербия и Косово также соберутся в одном зале. Хотя Косово является независимым государством с 2008 года, Белград по-прежнему считает его своей частью и никогда не признавал его независимости.

Возможно, большим сюрпризом для европейских лидеров станет выступление президента Чехии Милоша Земана, которое ждет их за ужином. Как известно, Земан был пророссийским политиком до вторжения в Украину, особенно в наиболее уязвимой области, которая будет обсуждаться на саммите, — в энергетике.

Источник: seznamzpravy.cz

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