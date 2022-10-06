Какие политики участвуют в саммите европейских лидеров в Праге

В рамках своего председательства в Евросоюзе Чешская Республика проводит 6 октября в Пражском Граде первую в истории встречу более широкого формата европейских стран — так называемого Европейского политического сообщества (ЕРС). В ней принимают участие десятки ведущих политиков из ЕС, а также из ряда стран, не входящих в Евросоюз. Публикуем полный список участников саммита.



