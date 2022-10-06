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Какие политики участвуют в саммите европейских лидеров в Праге

Какие политики участвуют в саммите европейских лидеров в Праге

Партнер рубрики:
Kochy
06 октября
13:54
494
В рамках своего председательства в Евросоюзе Чешская Республика проводит 6 октября в Пражском Граде первую в истории встречу более широкого формата европейских стран — так называемого Европейского политического сообщества (ЕРС). В ней принимают участие десятки ведущих политиков из ЕС, а также из ряда стран, не входящих в Евросоюз. Публикуем полный список участников саммита.

Какие политики участвуют в саммите европейских лидеров в Праге

Президенты

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Никос Анастасиадис, президент Республики Кипр

Иньяцио Кассис, президент Швейцарии

Мило Джуканович, президент Черногории

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ираклий Гарибашвили, президент Грузии

Клаус Вернер Йоханнис, президент Румынии

Эммануэль Макрон, президент Франции

Гинатас Науседа, президент Литвы

Вьоса Османи-Садриу, президент Косово

Румен Радев, президент Болгарии

Майя Санду, Президент Республики Молдова

Александр Вучич, президент Сербии

Президент Украины Владимир Зеленский должен присоединиться к участникам посредством видеотрансляции.

Премьер-министры

Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Роберт Абела, премьер-министр Мальты

Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга

Антониу Кошта, премьер-министр Португалии

Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии

Марио Драги, премьер-министр Италии

Роберт Голоб, премьер-министр Словении

Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии

Катрин Якобсдоттир, премьер-министр Исландии

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Димитар Ковачевски, премьер-министр Северной Македонии

Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Майкл Мартин, премьер-министр Ирландии

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Карл Нехаммер, Федеральный канцлер Австрии

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии

Эди Рама, премьер-министр Албании

Даниэль Риш, премьер-министр Лихтенштейна

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов

Педро Санчес, премьер-министр Испании

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии

Олаф Шольц, канцлер Германии

Элизабет Трасс, премьер-министр Великобритании

 

Другие известные политики

Шефик Джаферович, председатель Президиума Боснии и Герцеговины

Шарль Мишель, президент Европейского совета

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии

Источник: novinky.cz



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