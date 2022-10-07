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ВИДЕО: Зеленский заявил на саммите в Праге, что Россия относится к Европе только географически

ВИДЕО: Зеленский заявил на саммите в Праге, что Россия относится к Европе только географически

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
07 октября
15:46
419
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в четверг в формате видеоконференции к участникам первого заседания Европейского политического сообщества в Праге. По его словам, саммит в Праге — это исключительная возможность восстановить мир в Европе. Премьер-министр Чехии Петр Фиала положительно оценил выступление Зеленского прямо в зале заседаний.

ВИДЕО: Зеленский заявил на саммите в Праге, что Россия относится к Европе только географически

«Здесь с нами нет представителей России — государства, которое географически вроде бы и относится у Европе, но по своим ценностям и поведению является самым антиевропейским государством мира», — заявил Зеленский. 

Полную речь можно прослушать в записи:

По словам Зеленского, Россия убивает, запугивает, шантажирует ядерной угрозой, перекраивает границы и атакует гражданские объекты. Россию нужно победить уже в Украине, иначе есть риск, что ее агрессия будет угрожать и другим странам. Он также указал на неуважение, которое, по его словам, российские официальные лица проявляют к Организации Объединенных Наций, накладывая вето на совместные декларации.

Российская Федерация вторглась в Украину в феврале и присваивает себе ее территорию посредством манипулируемых псевдореферендумов.

«Мы все ценим прогресс, которого Украина добивается в борьбе с российским агрессором. Успешные наступления являются тому доказательством, и я верю, что успех будет продолжаться. Европа должна и дальше помогать Украине, чтобы она победила», — отреагировал на выступление Зеленского премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Во встрече также принимает участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам украинского премьера, в Праге его ждут десятки переговоров, в том числе по поставкам вооружений. Шмыгаль отметил единство европейских государств в их позиции против «зверств, которые совершаются в Украине».

 

Источник: novinky.cz

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