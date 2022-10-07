ВИДЕО: Зеленский заявил на саммите в Праге, что Россия относится к Европе только географически

«Здесь с нами нет представителей России — государства, которое географически вроде бы и относится у Европе, но по своим ценностям и поведению является самым антиевропейским государством мира», — заявил Зеленский.
Полную речь можно прослушать в записи:
По словам Зеленского, Россия убивает, запугивает, шантажирует ядерной угрозой, перекраивает границы и атакует гражданские объекты. Россию нужно победить уже в Украине, иначе есть риск, что ее агрессия будет угрожать и другим странам. Он также указал на неуважение, которое, по его словам, российские официальные лица проявляют к Организации Объединенных Наций, накладывая вето на совместные декларации.
Российская Федерация вторглась в Украину в феврале и присваивает себе ее территорию посредством манипулируемых псевдореферендумов.
«Мы все ценим прогресс, которого Украина добивается в борьбе с российским агрессором. Успешные наступления являются тому доказательством, и я верю, что успех будет продолжаться. Европа должна и дальше помогать Украине, чтобы она победила», — отреагировал на выступление Зеленского премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Na dnešní summit se připojil na dálku i prezident @ZelenskyyUa.— Petr Fiala (@P_Fiala) October 6, 2022
Všichni oceňujeme pokroky, které Ukrajina dělá v boji s ruským agresorem – úspěšné ofenzívy jsou toho důkazem a věřím, že se jí bude dařit i nadále.
Evropa musí Ukrajině dále pomáhat, aby jí pomohla zvítězit. pic.twitter.com/ezWsuxJmi4
Во встрече также принимает участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам украинского премьера, в Праге его ждут десятки переговоров, в том числе по поставкам вооружений. Шмыгаль отметил единство европейских государств в их позиции против «зверств, которые совершаются в Украине».
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля
YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день