В Чехии на здании МВД между флагами Чехии и Украины висит изображение Путина в черном мешке

«Я бы хотел, чтобы мы продолжали проявлять мужество и стойкость даже в этот трудный период, как и основатели Чехословакии в 1918 году», — сказал Ракушан. — Независимость и свобода, которые мы получили тогда, стали чем-то самим собой разумеющимся. Эта эпоха закончилась, и перед лицом агрессора мы снова покажем, что будем защищать свободу и с гордостью бороться за нее под чешским флагом».
«Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть понятие патриотизма или наш флаг», — написал глава МВД в Твиттере.
Изготовление флага обошлось в 50 000 крон, он будет размещен на здании МВД как минимум неделю. «Инсталляция согласована с силами безопасности», — добавил пресс-секретарь министра Якуб Вейнлих.
С начала российского вторжения Чехия была одним из самых видных сторонников Украины. По словам министра обороны Яны Черноховой, экспорт военной техники из Чехии в Украину в этом году достиг 47 млрд крон, а государство предоставило Украине помощь на 4,2 млрд крон.
С конца февраля Чешское государство выдало беженцам 450 090 временных виз, которые позволяют украинцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.
Две недели назад Министерство финансов заявило, что к концу сентября государство потратило 13,9 млрд крон на помощь беженцам, а местные органы власти к концу июля потратили еще 3 млрд крон.
Источник: novinky.cz