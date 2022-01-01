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В Чехии на здании МВД между флагами Чехии и Украины висит изображение Путина в черном мешке

В Чехии на здании МВД между флагами Чехии и Украины висит изображение Путина в черном мешке

Партнер рубрики:
Kochy
28 октября
14:13
591
По случаю праздника 28 октября на здании МВД на пражской Летне повесили не только чешский флаг, но и украинский флаг, а между ними плакат с изображением президента России Владимира Путина в черном полиэтиленовом пакете, который используется для перевозки останков. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, инсталляция направлена на то, чтобы заставить людей осознать, кто нам друг, а кто, наоборот, занял позицию врага. В подготовке инсталляции участвовало и объединение «Декоммунизация» (Dekomunizace).

В Чехии на здании МВД между флагами Чехии и Украины висит изображение Путина в черном мешке

«Я бы хотел, чтобы мы продолжали проявлять мужество и стойкость даже в этот трудный период, как и основатели Чехословакии в 1918 году», — сказал Ракушан. — Независимость и свобода, которые мы получили тогда, стали чем-то самим собой разумеющимся. Эта эпоха закончилась, и перед лицом агрессора мы снова покажем, что будем защищать свободу и с гордостью бороться за нее под чешским флагом».

«Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть понятие патриотизма или наш флаг», — написал глава МВД в Твиттере.

Изготовление флага обошлось в 50 000 крон, он будет размещен на здании МВД как минимум неделю. «Инсталляция согласована с силами безопасности», — добавил пресс-секретарь министра Якуб Вейнлих.

С начала российского вторжения Чехия была одним из самых видных сторонников Украины. По словам министра обороны Яны Черноховой, экспорт военной техники из Чехии в Украину в этом году достиг 47 млрд крон, а государство предоставило Украине помощь на 4,2 млрд крон.

С конца февраля Чешское государство выдало беженцам 450 090 временных виз, которые позволяют украинцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

Две недели назад Министерство финансов заявило, что к концу сентября государство потратило 13,9 млрд крон на помощь беженцам, а местные органы власти к концу июля потратили еще 3 млрд крон.

Источник: novinky.cz



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